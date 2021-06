Regimul de la Kremlin acuza Uniunea Europeana ca ar fi transformat Rusia si Belarus in tintele unui razboi hibrid

"Ne exprimam preocuparea cu privire la linia pe care se inscrie UE", a spus Lavrov in timpul unei conferinte de presa comune la Moscova cu omologul sau belarus Vladimir Makei.Seful diplomatiei ruse a estimat ca abordarea Uniunii Europene nu poate fi calificata drept constructiva "atat timp cat sunt mentionati termeni precum rezistenta, contracarare si compromisuri".In prezentarea unui document ce va fi supus aprobarii liderilor statelor UE la summitul european din 24-25 iunie, Josep Borrell a sugerat o noua abordare strategica a relatiilor cu Rusia , care sa urmareasca simultan limitarea si respingerea provocarilor venite dinspre Moscova, precum si cautarea de compromisuri, inclusiv printr-o "mai buna utilizare" a unor instrumente cum ar fi tranzitia energetica spre o diminuare a consumului de gaze, ceea ce ar afecta economic Rusia diminuandu-i veniturile din exportul de gaze.Pe de alta parte, la conferinta de presa cu omologul sau belarus, seful diplomatiei ruse a sustinut ca tarile lor sunt supuse unui razboi hibrid."Ne continuam interactiunea in conditii foarte complicate. Cele doua tari ale noastre sunt supuse unei presiuni externe serioase care apeleaza la instrumente ilegitime, unilaterale de asa-zisa descurajare. Metode de razboi hibrid sunt folosite impotriva noastra, incepand cu sanctiunile unilaterale si terminand cu campanii murdare de informare", a spus Lavrov, potrivit agentiei BelTA."Avand in vedere pozitia agresiva a colegilor nostri occidentali, am convenit sa ne coordonam eforturile in vederea consolidarii suveranitatii statale a Rusiei si Belarusului si asigurarii securitatii nationale a tarilor noastre prin eforturi comune pe baza acordurilor de drept international in vigoare", a mai mentionat ministrul rus.Presedintii rus si american, Vladimir Putin si Joe Biden , s-au intalnit miercuri la Geneva pentru a calma tensiunile dintre tarile lor. Desi amandoi au evocat dupa summit discutii intr-o atmosfera pozitiva, nu au anuntat nicio initiativa concreta, in afara de reintoarcerea la post a ambasadorilor rus si american la Washington si, respectiv, Moscova, sau revenirea la masa negocierilor pentru reducerea arsenalelor nucleare.