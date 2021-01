Rusia continua arestarile in randul opozantilor, in ajunul unor manifestatii ample de sprijin pentru Navalnii

Liubov Sobol, arestata joi

Echipa lui Navalnii, plasat in arest cel putin pana la 15 februarie si vizat de multiple proceduri judiciare, a lansat un apel la proteste pentru sambata, in 65 de orase ruse, pentru a cere eliberarea opozantului.Dupa ce joi a arestat mai multi colaboratori de-ai lui Aleksei Navalnii, politia a continuat arestarile vineri cu coordonatoarea sediului din Vladivostok al opozantului,, si cu o colaboratoare de la Novossibirsk,Aceste arestari au fost raportate de catre echipa lui Navalnii si de organizatia neguvernamentala OVD-Info.Arestate joi, o reprezentanta tot mai importanta a miscarii de opozitie, Liubov Sobol, si purtatoarea de cuvant a lui Navalnii, Kira Iarmis, urmeaza sa compara vineri in fata judecatorilor pentru ca au facut apel la manifestatii calificate de autoritati drept ''ilegale''.In fata mobilizarii anuntate pentru sambata, Parchetul rus a anuntat masuri in vederea "limitarii accesului la informatii ilegale" difuzate online si constituind "apeluri de participare la actiuni ilegale in masa".Dupa arestarea sa duminica, Aleksei Navalnii a ripostat marti, difuzand o ancheta despre imensa si fastuoasa proprietate de care ar beneficia presedintele Vladimir Putin pe malul Marii Negre si a carei construire ar fi costat peste 1 miliard de euro. Navalnii a fost arestat duminica seara la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova , dupa ce a revenit de la Berlin, unde fusese spitalizat din august anul trecut din cauza otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok.