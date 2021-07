Rusia, coplesita de valul patru al pandemiei. Peste 700 de decese si zeci de mii de imbolnaviri in ultimele 24 de ore

Rusia, a cincea cea mai afectata tara de pandemie in lume, depaseste astfel pentru prima oara pragul a 700 de morti zilnice din cauza covd-19.Ea a inregistrat, de asemenea, 23.378 de imbolnaviri - cel mai mare bilant zilnic de la jumatatea lui ianuarie, cand iesea din al doilea val al epidemiei. Rusia a inregistrat in mod oficial , de la inceputul epidemiei, peste 5,6 milioane de contaminari cu noul coronavirus si 139.316 de morti din cauza covid-19.In ultimele opt zile, ea a inregistrat "recorduri" de mortalitate , in contextul in care lupta imporiva covid-19 ii este afectata de o campanie de vaccinare lenta.Pana la 650.000 de persoane sunt vaccinate zilnic impotriva covid-19 in Rusia, a anuntat marti ministrul Sanatattii Mihail Murasko, potrivit agentiei ruse oficiale de presa Tass, scrie Reuters.Guvernul nu sustine insa ideea inchiderii frontierelor regiunilor rusesti, in vederea unei opriri a raspandirii noului coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.