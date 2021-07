Moscova, avertisment dupa protestele istorice din Cuba: "Consideram inacceptabil orice amestec strain in afacerile interne ale unui stat suveran"

Something big could finally be happening Cuba, as tens of thousands have taken to the streets to protest the communist regime saying, "We are not afraid!" 🇨🇺 🙏 pic.twitter.com/2O90dvjtmF - Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) July 11, 2021

Proteste in orasele din Cuba

"Noi consideram inacceptabil orice amestec strain in afacerile interne ale unui stat suveran si orice alta actiune distructiva care ar favoriza destabilizarea situatiei pe insula", avertizeaza intr-un comunicat Ministerul rus de Externe."Suntem convinsi ca autoritatile cubaneze iau toate masurile necesare in vederea restabilirii ordinii publice, in interesul cetatenilor tarii", adauga Moscova , care anunta ca "urmareste indeaproape evolutia situatiei in Cuba si in vecinatate".Autoritatile cubaneze - luate prin surprindere de manifestatii spontane care au izbucnit in diverse orase ale tarii , in cadrul carora au avut loc ciocniri la Havama - s-au declarat pregatite sa apere revolutia "cu orice pret". Statele Unite si-au exprimat sustinerea fata de manifestanti si au avertizat impotriva recurgerii la violenta contra unor "manifestanti pasnici".Relatiile diplomatice ale Cubei cu Statele Unite se afla - in urma unei scurte reconcilieri in perioada 2014-2016 - la cel mai scazut nivel, din timpul mandatului lui Donald Trump , care a consolidat un embargo aflat in vigoare din 1962, dupa ce a denuntat incalcari ale drepturilor omului si sustinerea Havanei de catre Guvernul venezuelean al lui Nicolas Maduro.Rusia este unul dintre principalii sustinatori ai autoritatilor comuniste din Cuba, din epoca sovietica.Exasperati de criza economica, mii de cubanezi au manifestat duminica in toata tara, scandand "Libertate!" si "Jos dictatura!", in timp ce presedintele Miguel Diaz-Canel si-a chemat sustinatorii sa riposteze in strada, transmite AFP."Ordinul de lupta a fost dat, in strada revolutionari!", a indemnat, intr-o interventie televizata, presedintele cubanez, care a acuzat "mafia cubanezo-americana" ca se afla in spatele acestei revolte."Facem apel la toti revolutionarii din tara, toti comunistii, sa iasa pe strazile unde vor avea loc aceste provocari, acum si in zilele urmatoare. Si sa le infrunte intr-un mod hotarat, ferm si curajos", a adaugat Miguel Diaz-Canel.La sfarsitul zilei de duminica, mai multe grupuri de sustinatori s-au adunat in diferite locuri din capitala Havana pentru a se pregati pentru defilat.Difuzate din plin pe retelele de socializare, protestele anti-guvernamentale au inceput spontan duminica dimineata, un eveniment extrem de rar in aceasta tara condusa de Partidul Comunist si in care singurele adunari autorizate sunt, de obicei, cele ale partidului.Mii de cubanezi au manifestat duminica impotriva guvernului pe strazile din San Antonio de los Banos, un orasel cu 50.000 de locuitori, situat la aproximativ 30 de kilometri de Havana. Manifestantii, in majoritate tineri, au marsaluit scandand "Patrie si viata!", titlul unui cantec controversat, dar si "Jos dictatura!" si "Nu ne este frica!."Libertate!" au mai scandat alte cateva sute de cubanezi la Havana in diferite mitinguri in care au avut loc ciocniri intre manifestanti si politisti, care au folosit gaze lacrimogene.Cel putin zece persoane au fost arestate si mai multi ofiteri de politie au folosit bastoane din plastic pentru a lovi protestatarii, in timp au fost desfasurati un numar mare de militari si politisti.