Rusia baga pumnul in gura companiilor Big Tech: Lovitura pentru Apple, Facebook, TikTok, YouTube si Google VIDEO

Grupul "Big Tech" este in mare pericol, deoarece Moscova intentioneaza sa exercite un control mai mare asupra acestuia, potrivit Reuters . Deja, Kremlinul a incetinit reteaua de socializare americana Twitter , deoarece aceasta nu a dorit sa stearga continutul considerat "ilegal" de catre Rusia. Apple, Facebook, TikTok, Alphabet (Google) sunt supuse tirului autoritatilor rusesti . Astfel, seful Comisiei de politica informationala din Duma de Stat a Rusiei, Alexander Khinshtein, a declarat ca proiectul de lege care vizeaza combaterea abuzurilor gigantilor IT, prin pozitia lor de monopol, va fi aprobat in curand."Actul va obliga proprietarii de resurse informationale mari, cu o audienta zilnica in Rusia de cel putin 500.000 de persoane, vor trebui sa-si deschida birouri in tara, care sa le reprezinte interesele si sa raspunda pentru activitatile lor", a scris oficialul pe pagina sa de Telegram.Nerespectarea acestei legi, ar putea duce la interdictia companiilor de a-si promova serviciile sau de a gazdui reclame pe platformele lor. De asemenea, companiilor IT le-ar putea fi interzisa colectarea datelor personale ale utilizatorilor.In ultimele luni, o serie de companii din sfera social media au fost vizate de autoritatile ruse, pentru ca au refuzat sa respecte cererile de eliminare a continutului, in special Twitter.Pe 5 martie, Roskomnadzor a anuntat ca va amenda Twitter si alte retele straine, precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube si Telegram pentru nu au sters postarile celor care solicitau tinerilor sa participe la protestele neautorizate din Rusia.Desi presedintele Putin declara in decembrie 2020 ca "eu vad riscurile asociate blocarii activitatilor retelelor straine, care sunt folosite de multi cetateni din Rusia. Da, dar trebuie sa fim foarte atenti aici", totusi masurile conduc spre o restrictionare a marilor companii IT.