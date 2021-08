Rusia continuă politica autocrată față de Ucraina: Declarație agresivă despre Donetsk și Lugansk

Oficialul a spus că Rusia va continua să sprijine aceste zone, subliniind că speculațiile cu privire la faptul că Moscova nu a făcut suficient pentru a oferi asistență oamenilor de acolo, nu reflectă realitatea, potrivit World Today News ”Eu pot doar să repet ceea ce au spus liderii țării noastre: Rusia nu va abandona niciodată nici Donetsk, nici Lugansk. În primul rând, aceste preocupări privesc oamenii, pe care îi vom sprijini.Spun acest lucru, nu pentru că sunt o persoană implicată în probleme de politică externă și relații internaționale, ci ca un cetățean al țării noastre, care vede din interior ce se întreprinde pentru a-i asigura pe acești oameni, pe care îi numim compatrioți. Ei au devenit sau vor deveni cetățeni ruși, nu numai în privința drepturilor lor, ci, în primul rând, pentru viața lor”.Zakharova a reafirmat faptul că Moscova este implicată în regiunile separatiste Donetsk și Lugansk din estul Ucrainei, care s-au declarat independente de Kiev în 2014, cu sprijinul Rusiei.”S-au făcut multe pentru aceste regiuni, atât din punct de vedere politic, economic, financiar, umanitar și uman. Câte amenințări am auzit de la partenerii noștri occidentali, câte sanțiuni au fost adoptate, câte cuvinte de agresiune și șantaj împotriva noastră am citit și am auzit de-a lungul anilor.Ne-am retras măcar o dată de pe pozițiile noastre? Nu. Poate cel puțin o dată ne-am reviziuit abordările principale, în ciuda presiunii internaționale”, a spus oficialul rus.Potrivit autorităților de la Moscova, peste 527.000 de locuitori din regiunile separatiste din Ucraina au primit cetățenia rusă și pașapoarte, între aprilie 2019 și mai 2021.