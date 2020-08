Rusia desfasoara tancuri si trupe la granita Belarusului pentru exercitii

Lukasenko sustine ca presupusii mercenari rusi arestati in Belarus au incalcat legea

Miercuri, ministerul rus al apararii a raportat ca peste 3.000 de militari si peste 800 de echipamente militare, inclusiv tancuri principale de lupta, se vor deplasa pe terenul de pregatire militara de-a lungul frontierei cu Belarus, arata Defence Blog."Au fost desfasurati peste 3.000 de militari din districtul militar occidental si aproximativ 800 de vehicule militare si echipamente speciale implicate in exercitii in terenurile de antrenament din regiunile Voronezh, Moscova, Bryansk, Belgorod, Smolensk si Kursk", potrivit unui comunicat de presa.In acelasi timp, Belarus a lansat exercitii militare in apropierea granitei ruse. Armata belarusa a desfasurat, de asemenea, trupe suplimentare la granita cu Rusia in regiunea Vitebsk.Belarus si Federatia Rusa, state aliate si prietene, nu trec prin cele mai bune relatii. Presedintele statului. Aleksandr Lukasenko, aflat la putere de peste un sfert de veac, se pregateste de un scrutin electoral ce va avea loc pe 9 august. In acest context autoritatile de la Minsk au arestat mai multi mercenari rusi din Wagner Group, acuzati ca ar fi incercat sa destabilizeze tara.In tot acest context, Belarus va mobiliza o parte din rezervisti in regiunea din apropierea granitei cu Federatia Rusa. Informatiile au aparut pe mai multe site-uri pe internet, dar mobilizarea a fost confirmata si de Ministerul Apararii din Belarus.Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a denuntat marti o tentativa de a organiza 'un masacru' la Minsk inaintea alegerilor prezidentiale de duminica, dupa arestarea pe teritoriul belarus a unor 'combatanti' rusi dintr-un grup paramilitar considerat ca fiind apropiat Kremlinului.Presedintele Belarus, Alexandr Lukasenko, a sustinut joi ca grupul de presupusi mercenari rusi arestati saptamana trecuta de fortele de securitate din tara sa a incalcat legea, transmite agentia Belta, preluata de Reuters.Autoritatile din Belarus i-au acuzat pe suspecti de conspiratie in vederea destabilizarii tarii inaintea alegerilor prezidentiale de duminica. Rusia a afirmat ca respectivii erau doar in tranzit catre o tara neprecizata din America Latina.Conducerea de la Minsk urmeaza sa invite Rusia si Ucraina la un dialog pe acest subiect. Lukasenko a anuntat ca a ordonat invitarea unor procuror rusi si ucraineni sa contribuie la ancheta.Kievul cere extradarea presupusilor mercenari in Ucraina, pe motiv ca sunt implicati in luptele din estul acestei tari. Moscova respinge afirmatia ca ar fi vorba de mercenari si sustine ca este vorba de angajati ai unei firme private de securitate.