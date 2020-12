Rusia dezvolta un elicopter fara pilot pentru a fi folosit impotriva dronelor, in baza experientei din conflictul din Nagorno-Karabah

Anuntul a fost facut de o sursa din cadrul Complexului Militar Industrial citata de agentia de presa rusa RIA Novosti, relateaza Defense Romania. "Incepand din luna noiembrie, se desfasoara activitati de dezvoltare a unui elicopter fara pilot de cercetare prin radiolocatie la distanta, care va urmari dronele de mici dimensiuni si cu viteza redusa ale adversarului, la altitudini mici si extrem de mici, si care va asigura dirijarea catre acestea a complexelor de rachete antiaeriene ale Trupelor de Aparare Antiaeriana", a spus sursa.Potrivit precizarilor acesteia, lucrarile de dezvoltare a complexului au fost initiate pe baza analizei ultimelor conflicte locale, care au demonstrat rolul din ce in ce mai mare al dronelor de atac. Activitatile se desfasoara pe baza unor dezvoltari anterioare, astfel incat noul complex va fi creat in cel mai scurt timp posibil.In prezent, armata rusa este dotata, in principiu, cu drone de cercetare (Orlan-10, Leer si altele). De asemenea, exista o serie de drone dezvoltate de grupul Kronstadt-Orion (primul contract de serie a fost incheiat in 2020) si biroul de proiectare Luch-Korsar (care nu au fost contractate inca) ce sunt calificate drept drone de atac. In plus, Fortele Armate au la dispozitie mici drone kamikaze Kub si Lancet.In ceea ce priveste dronele grele de atac, in ciuda activitatii indelungate in aceasta directie, dronele nu sunt inca pregatite pentru livrarea la trupe . Cele mai faimoase proiecte interne din aceasta clasa sunt Okhotnik (Sukhoi Design Bureau, greutate 20 tone), Grom (grupul Kroshtadt, greutate sapte tone) si Altius (Uzina de aviatie civila Ural, greutate cinci tone).In timpul activarii conflictului din Nagorno-Karabah, in perioada septembrie-noiembrie a acestui an, au fost intrebuintate in mod activ diferite tipuri de drone, inclusiv drone de cercetare, care au furnizat date pentru indicarea tintelor, drone de atac si drone kamikaze.Expertii si mass-media au descris specificul ostilitatilor din Karabah cu termenul de " razboi al dronelor".