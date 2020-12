Rusia dezvolta vaccinuri combinate impotriva COVID-19, gripei si a pojarului. Prototipul, eficient pe testele realizate pe animalele de laborator

Intr-un interviu acordat sambata postului Rossia-1, Maksiutov a informat ca prototipul vaccinului combinat impotriva gripei si a COVID-19 s-a dovedit eficient pe testele realizate pe animalele de laborator."Acest prototip de vaccin care a fost testat pe animalele de laborator a demonstrat capacitatea de a genera un raspuns imun si este in curs de a trece la studii preclinice extinse", a explicat directorul general al centrului.Centrul Vektor a dezvoltat anterior vaccinul impotriva COVID-19 - EpiVacCorona - inregistrat in Rusia in luna octombrie, al doilea vaccin dupa Sputnik V.Rinat Maksiutov a anuntat totodata ca institutul dezvolta un vaccin combinat care protejeaza impotriva pojarului si, in acelasi timp, a noului coronavirus"Primele studii efectuate pe animalele de laborator (pe baza unui vaccin al virusului pojarului recombinat) a demonstrat ca o singura doza asigura formarea unui raspuns imun puternic", a precizat directorul centrului Vektor.