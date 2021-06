Rusia isi arata muschii in apropierea granitelor SUA: cele mai ample exercitii militare din Pacific de la sfarsitul Razboiului Rece

Marina Rusiei si-a desfasurat nave de suprafata, avioane anti-submarin, aeronave de lupta si bombardiere cu raza lunga de actiune, la o distanta de 480-800 de kilometri de insulele americane, potrivit CBS News Oficiliali ai Departamentului Apararii de la Washington au anuntat duminica, ca Statele Unite au ridicat de la baza din Hawaii mai multe avioane F-22 pentru a monitoriza exercitiile militare ale Rusiei din regiune, scrie Honolulu Civil Beat "Comandamentul Statelor Unite din zona Indo-Pacific monitorizeaza atent navele rusesti care opereaza in prezent in apele internationale din oceanul Pacific de Vest. Ca parte a misiunilor noastre zilnice obisnuite, urmarim indeaproape toate navele din regiune si operatiunile avioanelor de patrulare maritima, a navelor de suprafata", a declarat capitanul Mike Kafta, purtatorul de cuvant al unitatii din Hawaii.Hawaii este un hub critic pentru operatiunile militare ale Statelor Unite, iar Comandamentul general din zona Indo-Pacific isi are sediul in insula Oahu, care are misiunea sa monitorize toate operatiunile din oceanele Pacific si Indian, precum si parti din regiunea Arcticii.Luna trecuta, Flota americana din Pacific a observat o nava spion a Rusiei, denumita Kareliya, cu baza la Vladivostok si care a trecut la doar 24 de kilometri vest de insula Kauai din Hawaii.