Rusia face exercitii in Marea Neagra pentru a respinge un atac cu rachete

Vasele de lupta din flota la Marea Neagra a Rusiei au inceput exercitii militare cu sistemele de aparare antiracheta si aviatie navala, pentru a respinge atacurile cu rachete de croaziera.

Potrivit unei surse din baza navala din Crimeea, exercitiile navale inclus patru crucisatoare anti-nava so vase anti-racheta, scrie Sputnik.

In timpul antrenamentelor, un avion multirol Su-30 va simula zborul unei rachete de croaziera.

La sfarsitul lui octombrie 2014, o sursa militara a precizat ca Rusia a creat un sistem de aparare anti-aeriana in Crimeea, iar forta aeriana stationata in peninsula anexata de la Ucraina in martie 2014 dste capabila sa raspunda rapid si eficient potentialelor atacuri aeriene.

Flota rusa la Marea Neagra este stationata in portul Sevastopol din Crimeea, nu foarte departe de Romania, Bulgaria si Turcia, membre NATO, aminteste sursa citata.

In ianuarie, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a anuntat planurile de sporire a prezentei blocului militar in Estul Europei, ceea ce presupune si cresterea numarului de vase de razboi in Marea Neagra.

Moscova si-a exprimat deseori in grijorarea cu privire la expansiunea NATO inspre est.

