Reactia Moscovei dupa ce avioanele sale au simulat atacuri impotriva navei Evertsen: "Fregata olandeza a schimbat cursul catre apele rusesti"

Olanda acuza Rusia ca i-a hartuit cu aviatia militara o fregata in Marea Neagra

Reactia Ministerului Apararii din Rusia survine acuzelor Ministerului Apararii din Olanda care sustinea ca avioanele de lupta rusesti au creat o situatie nesigura in Marea Neagra, zburand prea jos peste fregata Evertsen. Incidentul a avut loc a doua zi dupa evenimentul cu fregata britanica HMS Defender care, in drumul ei spre Georgia , ar fi intrat in apele teritoriale ale Rusiei obtinute abuziv dupa ocuparea Crimeei, scrie publicatia DefenseRomania.ro "La 24 iunie 2021, mijloacele Flotei Marii Negre care monitorizau miscarile navelor NATO in Marea Neagra au stabilit ca fregata olandeza Evertsen a schimbat cursul din apele internationale si a inceput sa se indrepte spre stramtoarea Kerci. Pentru a preveni incalcarea apelor teritoriale rusesti avioane de lupta Sukhoi-30 si Sukhoi-24 au trecut la interceptarea navei si au efectuat zboruri langa fregata olandeza la o distanta sigura", a declarat Ministerul Apararii, adaugand ca fregata s-a indepartat imediat de granita rusa si a continuat traseul pe cursul initial.Potrivit ministerului apararii de la Moscova, avioanele au respectat cu strictete regulile internationale. "Toate zborurile efectuate de avioane rusesti au fost efectuate in stricta conformitate cu regulile internationale de utilizare a spatiului aerian". Ministerul olandez al Apararii a declarat marti ca avioane de vanatoare rusesti au hartuit pe 24 iunie in Marea Neagra o fregata a fortelor navale olandeze, relateaza Reuters.Potrivit ministerului olandez, avioanele militare ruse au simulat atacuri asupra fregatei Evertsen si i-au bruiat acesteia sistemele de comunicatii.Aceste actiuni au durat cinci ore in data de 24 iunie si ele "sunt contrare dreptului de libera utilizare a marii", noteaza Ministerul olandez al Apararii in declaratia sa.Fregata olandeza naviga impreuna cu grupul naval britanic, care atunci patrula in zona.Ministrul olandez al apararii, Ank Bijleveld-Schouten, a calificat actiunea Rusiei drept "iresponsabila". "Evertsen avea tot dreptul sa navigheze acolo. Nu exista nicio justificare pentru astfel de acte agresive, care cresc inutil riscul de accidente", a explicat titulara Ministerului olandez al Apararii.Ea a mai spus ca tara sa va discuta despre acest incident cu Rusia, la nivel diplomatic.Fregata Evertsen participa la exercitiul multinational "Sea Breeze 21", organizat de fortele navale ale Statelor Unite ale Americii si de cele ale Ucrainei, in apele internationale ale Marii Negre si in raioane de instructie terestre din zona Odessa.