Rusia este in pragul colapsului economic. Plan de supravietuire: cartelele de alimente ca pe vremea lui Ceausescu

Camera de comert si industrie din Rusia a propus sa se introduca niste cartele speciale pentru produsele alimentare de baza, cu scopul de a limita scumpirea acestora. Autoritatile considera ca aceasta masura ar fi mai eficienta decat cea a plafonarii sau inghetarii preturilor, potrivit IntelliNews Inflatia din sectorul alimentar este in prezent cea mai mare din 2015 incoace, iar la unele articole de baza, cum ar fi legumele, zaharul sau hrisca, pretul s-a dublat. Neoficial, guvernul "a recomandat" furnizorilor de alimente sa nu creasca preturile pana la sfarsitul lunii septembrie 2021. Aceasta "inghetare" neoficiala include carnea, pestele, untul, laptele, sarea, ceaiul, painea, pastele si cartofii.Inflatia raportata la paturile sarace a depasit de cinci ori pe cea oficiala; 15% din populatia tarii din aceasta categorie sustine ca indicatorul a atins 30%, fata de cifra vehiculata de autoritatile de la Moscova , de 5,5% in aprilie 2021.In medie, Kremlinul spune ca preturile au crescut cu 14,5% in aprilie, potrivit Bancii Centrale a Rusiei. Patura cea mai saraca din tara cuprinde 17,8 milioane de locuitori, adica 12,3% din total.Preturile imobiliarelor au atins un maximum istoric, de 3.025 de dolari pe metrul patrat, dar rata ascensiunii a incetinit. De la inceputul anului 2021, preturile au crescut cu 8,25%, iar fata de 2020, cu 20,2%.