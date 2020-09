Rusia incepe luni exercitiul strategic "Caucaz-2020", aplicatia militara la care vor participa 80.000 de soldati si 250 de tancuri

Actiuni comune cu alte state

Acesta se va desfasura, in perioada 21-26 septembrie, sub conducerea sefului Statului Major General al Fortelor Armate, general de armata Valeri Gherasimov, pe teritoriul Regiunii Militare Sud, scrie publicatia defenseromania.ro. Conform sursei citate, in prima etapa a exercitiului, organele de conducere militara vor efectua planificarea actiunilor de lupta, in situatia politico-militara creata. Vor fi desfasurate activitati de cooperare intre contingentele militare ale statelor participante la exercitiu pentru respingerea atacurilor din aer, pentru ducerea actiunilor de cercetare si cautare, precum si a actiunilor defensive.In cea de-a doua etapa, este planificata indeplinirea misiunilor de conducere directa a trupelor, in timpul ducerii actiunilor de lupta comune. Vor fi desfasurate activitati ale gruparilor de Forte Terestre, gruparilor de Forte Aeriene si Aparare Antiaeriana si ale fortelor Flotei din Marea Neagra si Flotilei din Marea Caspica.De asemenea, in timpul exercitiului, vor fi executate actiuni practice ale trupelor, pentru desfasurarea si ducerea apararii teritoriale.Defense Romania mai precizeaza ca activitatile de baza vor fi desfasurate in poligoanele interne ale Regiunii Militare Sud, respectiv Prudboy, Ashuluk si Kapustin Yar, precum si in poligoanele de aviatie Arzgirsky si Kopanskoy. In acvatoriile Marii Negre si Marii Caspice vor fi organizate episoade de actiune ale Flotei din Marea Neagra si Flotilei din Marea Caspica, inclusiv cu participarea navelor Republicii Islamice Iran Pentru desfasurarea de actiuni comune, la exercitiu vor participa aproximativ 1.000 de militari din Armenia, Republica Belarus, China , Myanmar si Pakistan . Reprezentanti din Azerbaidjan, Indonezia , Iran, Kazahstan, Tadjikistan si Sri Lanka vor lua parte la exercitiu in calitate de observatori.In total, la exercitiul Caucaz-2020 vor participa aproximativ 80.000 de militari, inclusiv din mari unitati si unitati militare luptatoare, de asigurare logistica si tehnica, precum si din mari unitati de Aparare Antiaeriana, ale Fortelor Navale si Fortelor Speciale. Numarul maxim de militari implicati din unitatile militare care intra sub incidenta Documentului de la Viena din 2011, care vor participa la exercitiu sub o comanda operationala unica, nu va fi mai mare de 12.900 de militari.La activitatile practice din poligoane vor fi implicate pana la 250 de tancuri, pana la 450 de masini de lupta ale infanteriei si transportoare blindate, precum si pana la 200 de piese de artilerie si sisteme reactive cu foc in salva.