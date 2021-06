Rusia, ingrijorata de o eventuala aderare a Ucrainei la NATO. "Este intr-adevar o linie rosie"

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut aceste declaratii la o zi dupa ce presedintele SUA Joe Biden si presedintele rus Vladimir Putin au purtat discutii la Geneva . Peskov a declarat ca summitul a fost pozitiv in general.Peskov a spus ca Moscova urmareste indeaproape situatia. "Este un lucru pe care il urmarim foarte atent si este intr-adevar o linie rosie pentru noi - in ceea ce priveste perspectiva aderarii Ucrainei la NATO", a declarat Peskov.Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski , a declarat, luni, ca doreste un raspuns clar, "da" sau "nu" , din partea presedintelui american Joe Biden in ceea ce priveste aderarea Ucrainei la NATO.Ulterior, chiar inainte de inceperea conferintei de presa a presedintelui Joe Biden de la summit-ul NATO, Volodimir Zelenski scria pe Twitter ca tara sa se va alatura Aliantei Nord-Atlantice.La conferinta de presa, Biden a spus ca Ucraina trebuie sa elimine coruptia si sa indeplineasca alte criterii pentru aderarea la NATO, dar anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, precum si rolul Moscovei in partea de est a tarii nu inseamna ca nu va fi acceptata niciodata in Alianta, informeaza Deschide.md