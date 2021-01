Rusia isi continua politica de renuntare la dolarul american. A ajuns sa detina mai mult aur decat Statele Unite

Aurul reprezenta 23% din rezervele bancii centrale a Rusiei la sfarsitul lunii iunie 2020, ultima data pentru care exista date, releva un raport publicat recent. Cota activelor in dolari a scazut la 22%, de la peste 40% in 2018.Tendinta se inscrie intr-o mai ampla strategie prezentata de presedintele Vladimir Putin , ce priveste "dedolarizarea" economiei rusesti si diminuarea vulnerabilitatii acesteia la sanctiunile americane pe fondul deteriorarii relatiilor cu Washingtonul.Aurul este acum a doua componenta ca importanta a rezervelor bancii centrale a Rusiei dupa euro, care reprezinta aproximativ o treime din activele totale. Yuanul chinez detine o cota de aproximativ 12%.Cresterea rezervelor de aur ale Rusiei a venit pe fondul unui avans de 26% al preturilor in perioada iunie 2019-iunie 2020. Banca centrala a tarii a cumparat de asemenea aur in valoare de 4,3 mld. dolari in perioada respectiva.Rusia a cheltuit peste 40 mld. dolari pe achizitii de aur in ultimii cinci ani, tara fiind cel mai mare cumparator din lume. Banca centrala a tarii a declarat ca si-a stopat achizitiile de aur in prima jumatate a anului pentru a incuraja companiile si bancile sa exporte mai mult pentru a aduce valuta in tara dupa prabusirea preturilor petrolului.Catre sfarsitul anului trecut, odata cu scaderea pretului aurului, bancile centrale ale lumii au devenit vanzatori neti de aur, vanzand in noiembrie mai mult decat au cumparat, potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului (WGC), citate de kitco.com.Acest lucru nu s-a intamplat numai in noiembrie anul trecut, bancile centrale fiind vanzatori neti si in august si septembrie. Luna august a marcat sfarsitul unei perioade de un an si jumatate de achizitii lunare de aur.In noiembrie, rezervele mondiale oficiale au scazut cu 6,5 tone. In detaliu, in noiembrie au fost cumparate 16 tone de aur. Pe de alta parte, in aceeasi luna au fost vandute 23,3 tone, Turcia inregistrand cele mai mari vanzari.CITESTE SI: