Moscova acuza Statele Unite: "Vor sa dicteze o ordine mondiala si sa forteze Rusia si China sa faca voia Occidentului"

Comentariile lui Lavrov, publicate intr-un editorial din cotidianul Kommersant si preluate de Politic o, vin dupa ce in urma cu doua saptamani intalnirea de la Geneva dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin deschidea calea dezghetarii relatiilor dintre SUA si Rusia, aflate la cel mai scazut nivel din ultimele decenii.Diplomatul rus nu accepta noua realitate, pe care o promoveaza Vestul. "Fara vreo falsa modestie, Washington -ul si Bruxelles-ul s-au autointitulat "ancore de democratie, pace si securitate", in opozitie cu "autoritarismul in toate formele sale".In special, ei si-au proclamat intentia de a folosi sanctiuni care "sa sprijine democratia pe glob"".Opiniile ministrului de Externe din Rusia au aparut dupa summit-ul Consiliului Europei, de saptamana trecuta, unde cei 27 de sefi de stat si de guverne au adoptat in unanimitate concluzii dure referitoare la Rusia, inainte de a relua relatiile diplomatice cu Moscova Lavrov a criticat liderii UE, catalogandu-i ca ii canta in struna lui Joe Biden, dupa ce au primit "partiturile" in timpul summit-ului G7 din Marea Britanie si al intalnirii de la sediul NATO de la Bruxelles.Remarcile diplomatului rus au fost foarte dure la adresa UE. "Capitalele europene au tinut cont imediat de sentimentul Marelui Frate (Joe Biden - n.a.) si au preluat melodia cu multa pofta si bucurie".Sergei Lavrov a acuzat Occidentul de ipocrizie, in incercarea de a dicta lumii propria viziune, inclusiv Moscovei si Beijing-ului. De asemenea, el a facut invinuiri false la adresa SUA, NATO si UE, ca ar fi sustinut o "lovitura de stat" in Ucraina , in 2014.