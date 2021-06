Rusia joaca dur in relatia cu Washington-ul. Ce se intampla cu statutul SUA din lista tarilor neprietenoase dupa intalnirea Biden-Putin

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca situatia s-ar putea schimba daca se vor pune in aplicare acordurile dintre cei doi presedinti, agreate in cadrul summit-ului din Elvetia, de saptamana trecuta, potrivit agentiei Anadolu Oficilaul rus a spus ca astfel de intalniri sunt necesare pentru a intelege "unde este inutil sa vorbesti, unde este necesar si unde partile nu sunt de acord in mod categoric intre ele si unde pot actiona la unison". Rusia asteapta ca discutiile Biden-Putin sa fie puse in aplicare, chiar daca exista anumite reticente. "Pana cand aceasta implementare de la nivelul de lucru nu va avea un caracter eficient si nu vom vedea rezultate, nu exista niciun motiv pentru a face modificari in lista statelor neprietenoase".Moscova intelege ca Statele Unite vor continua politica de izolare pe plan international a Rusiei. "Suntem constienti de posibilele sanctiuni viitoare, care sunt codificate. Introducerea lor nu depinde de vointa presedintelui SUA . Cu toate astea, el poate decide ce masuri vor fi alese", considera Peskov.Aceasta reactie a Kremlinului vine dupa declaratia lui Jake Sullivan, consilierul Casei Albe de Securitate nationala, care a afirmat ca Washington -ul pregateste noi sanctiuni impotriva Rusiei, legate de situatia opozantului Aleksei Navalnii, precum si de constructia gazoductului Nord Stream 2.