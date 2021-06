Dupa incidentul cu distrugatorul HMS Defender, Rusia a transferat in sudul tarii trei avioane concepute pentru distrugerea submarinelor nucleare

Portalul Avia.pro, apropiat armatei ruse, precizeaza ca cele trei Tu-142 au fost trimise in sudul Rusiei de la baza aeriana Kipelovo a Flotei Nordului.Transferul acestor avioane la Eisk, situat langa Marea Azov, poate fi considerat un raspuns la incidentul din 23 iunie in largul coastei Crimeii cu un distrugator britanic , noteaza ziarul citat.In plus, saptamana viitoare urmeaza sa inceapa exercitiile NATO - Sea Breeze 2021 - in Marea Neagra, iar cele trei Tu-142 vor putea sa supravegheze zona de desfasurare a manevrelor Aliantei, conform aceluiasi ziar.Unele publicatii ucrainene, care au preluat informatia, subliniaza ca orasul Eisk, unde au fost trimise avioanele de patrulare pe distante mari, se afla la numai 70 de km de portul ucrainean Mariupol. Tu-142 este destinat distrugerii submarinelor nucleare . In marina rusa, acest tip de avioane este utilizat in principal pentru recunoastere vizuala si electronica, precum si in operatiuni de cautare si salvare. Viteza sa maxima poate atinge 855 km/ ora, iar raza sa de actiune este de aproximativ 5.200 km.La 23 iunie, Ministerul rus al Apararii a declarat ca un avion Su-24 si nave rusesti au tras tiruri de avertisment in directia unui distrugator britanic care ar fi intrat in apele teritoriale ruse in Marea Neagra, in largul Crimeii, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014. Vasul, care se indrepta de la Odesa spre Georgia , ar fi intrat pana la 3 km in interiorul apelor rusesti langa Capul Fiolent, un punct de reper pe coasta de sud a Crimeii aproape de portul Sevastopol, baza Flotei Ruse din Marea Neagra.Premierul britanic Boris Johnson a declarat joi ca Regatul Unit nu recunoaste anexarea Crimeii, la fel ca intreaga comunitate internationala, iar distrugatorul HMS Defender a traversat apele teritoriale ucrainene, in drum de la Odesa spre Georgia.Armata britanica a explicat miercuri ca HMS Defender a efectuat 'o traversare inofensiva in apele teritoriale ucrainene, conform dreptului international', dezmintind tiruri de avertisment trase de fortele ruse si evocand 'exercitii de artilerie' rusesti in apropiere, conform AFP.