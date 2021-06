Rusia cere ca avioanele NATO de la baza Kogalniceanu sa nu mai intercepteze aeronavele rusesti. Moscova se teme de un accident

Ambasadorul rus a dat exemplul rachetei lansate accidental de un avion Eurofighter

In cadrul unei conferinte de presa pe care a sustinut-o online, diplomatul rus a subliniat faptul ca NATO si Romania, ca parte a acestei aliante, sunt foarte active in regiune Reprezentantul rus a cerut ca avioanele militare ale Federatiei Ruse sa nu mai fie interceptate. "Suntem deschisi si cerem (n.r. - Aliantei Nord-Atlantice) sa inceteze interceptarile avioanelor rusesti. Ele zboara in spatiul aerian international. Dragi prieteni, acestea sunt reglementari internationale", a precizat Kuzmin, in timpul conferintei sale.Interceptarile aeronavelor in aceasta regiune a frontierei NATO sunt efectuate de catre efective militare de la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, unde alaturi de aeronavele MiG-21 LanceR si F-16 Fighting Falcon ale Romaniei, partenerii nostri din cadrul NATO participa si ei la misiuni de Politie Aeriana Intarita sub comanda NATO.Misiunile sunt autorizate de la Centrul de Operatii Aeriene al NATO de la Torejon, din Spania.In prezent, un detasament britanic, format din aproximativ 200 de militari (piloti si personal tehnic) cu patru aeronave Eurofighter Typhoon, executa misiuni de politie aeriana, alaturi de militari ai Fortelor Aeriene Romane cu aeronavele F-16 Fighting Falcon si MiG-21 LanceR.Misiunea RAF reprezinta cea de-a treia rotatie la Mihail Kogalniceanu a Fortelor Aeriene Regale Britanice, dupa cele executate in 2017 si 2018.Ambasadorul Valery Kuzmin a corelat interceptarile NATO cu posibile accidente , amintind de un episod petrecut in 2018 in Estonia, foarte aproape de granita Federatiei Ruse.Atunci, un avion de vanatoare spaniol de tip Eurofighter Typhon a lansat accidental o racheta aer-aer AIM-120 AMRAAM . Din fericire nu s-au inregistrat pagube sau pierderi de vieti omenesti. Incidentul a avut loc in timpul unui exercitiu militar in 2018.Ambasadorul Federatiei Ruse in Romania apreciaza ca distanta dintre frontiera Estoniei si Sankt Petersburg este de doar aproximativ 150 de kilometri, fapt pentru care incidentul ar fi putut genera un accident care sa aiba consecinte mult mai grave.Tot in cadrul acestei conferinte, ambasadorul rus a transmis ca Moscova considera manevrele militare de la granita ca fiind "provocatoare" si apreciaza ca acestea "pun in pericol" situatia de securitate de la Marea Neagra.