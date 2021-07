Rusia ameninta cu reactii dure in cazul in care nave de razboi straine se apropie de Crimeea

Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia , care a tras focuri de avertizare si a lansat bombe in directia navei de razboi , pentru a o alunga din apele Marii Negre de pe coasta Crimeei, ar fi putut scufunda nava de razboi.Moscova a contestat dreptul navei HMS de a trece prin apele din apropierea Crimeei, in timp ce Londra a afirmat ca are tot dreptul sa faca.Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina in 2014, dar cea mai mare parte a lumii inca o recunoaste ca parte a Ucrainei.Secretarul de presa al presedintelui Putin, Dmitr Sergheievici Peskov, a declarat duminica, la televiziunea de stat, ca incidentul este "o provocare bine planificata" si ca reactia lui Putin a aratat clar ca orice repetare va provoca o raspuns."Este evident ca reactia va fi, desigur, dura", a spus Peskov. El a reiterat acuzatia facuta de presedintele Putin, ca Washingtonul si Londra au planificat impreuna episodul."Cred ca, bineinteles, agentiile noastre de informatii stiu cine a luat aceasta decizie. Dar, desigur, cred ca esenta unor astfel de operatiuni este planificata de aceiasi tovarasi superiori - cei de peste ocean", a spus Peskov.Tensiunile sunt in crestere, deoarece Ucraina si tarile NATO organizeaza exercitii militare in Marea Neagra, monitorizate de flota rusa a Marii Negre.Peskov a spus ca Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord este un element destabilizator care a dus la confruntare, dar ca Rusia ramane deschisa dialogului.