Rusia trimite inca doua nave de razboi in Marea Neagra. Miscarile de trupe vin pe fondul relatiilor tensionate cu Occidentul si Ucraina

Cresterea prezentei navelor de razboi in Marea Neagra coincide cu suplimentarea trupelor rusesti in apropierea Ucrainei, Moscova afirmand ca este vorba despre un exercitiu defensiv temporar, pe fondul escaladarii luptelor in estul Ucrainei intre separatistii sustinuti de Rusia si fortele guvernamentale ucrainene.Relatiile Rusiei cu Washingtonul, care a anulat saptamana trecuta desfasurarea a doua nave de razboi in Marea Neagra, dupa protestele Rusiei, se afla la un nivel minim dupa Razboiul Rece Totodata, Rusia a restrictionat temporar circulatia navelor de razboi straine si al altor nave de stat in apropierea Crimeii, pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, actiune condamnat de Kiev si Washington Doua nave de acostare rusesti din clasa Ropucia, care fac parte din Flota Nordica, capabile sa transporte tancuri si sa transporte vehicule blindate si trupe in timpul asalturilor de coasta, au tranzitat Bosforul sambata, potrivit observatiilor facute de un reporter al Reuters.Rusia isi va intari in continuare prezenta navala cu alte doua nave de acostare, care fac parte din Flota Baltica, erau asteptate sa tranziteze Bosforul.Agentia de presa RIA a relatat sambata ca 15 vase mai mici, din Flota Caspica a Rusiei, si-au finalizat transferul in Marea Neagra, in cadrul unui exercitiu.