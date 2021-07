Misteriosul avion de lupta lansat de Rusia in premiera mondiala: "Va prezenta interes si pentru rivalii nostri" VIDEO

In videoclipul prezentat astazi, se face un anunt misterios legat de noua aeronava, fara a fi aratata in imagini, dupa o calatorie imaginara pe ruta Dubai - Delhi - Hanoi - Muntii Anzi, aluzie la tarile care importa armament din Rusia ( India , Vietnam, Emiratele Arabe Unite si Argentina), potrivit Defence Blog "Rusia este una dintre putinele tari ale lumii care poseda tehnologii cu ciclu complet pentru a produce avioane avansate si este recunoscuta ca o tara care creeaza o tendinta in constructia unor avioane de lupta", se arata in comunicatul firmei UAC.Uzina producatoare este optimista ca odata lansat, noul avion va avea succes, pe plan international, pentru partenerii tradionali ai Moscovei, care achizitioneaza armament din Rusia."Suntem convinsi ca noua aeronava dezvoltata de speciliastii UAC va suscita interes, atat in tara noastra, cat si in alte tari ale lumii, inclusiv pentru rivalii nostri".Noul avion ar putea fi unul de lupta "cu capacitati de viteza supersonica si cu o amprenta nesemnificativa pe radare", a declarat o sursa din industria aviatica din Rusia, in presa de la Moscova.