Rusia lansează noul tanc T-90M, ”colosul” de 46 de tone. Comparația cu blindatul M1 Abrams al Statelor Unite VIDEO

Primul prototip al noului blindat rusesc va fi încercat în curând, în timpul exercițiilor militare, a anunțat o sursă din industria de Apărare. Decizia privind intrarea în producție de serie a acestei versiuni și livrarea către trupele Armatei din Rusia , va fi luată după teste, potrivit Army Recognition Noul tanc rusesc T-90M este un model îmbunătățit al variantei T-90M Main Battle, având un upgrade al protecției, mobilității și puterii de luptă. În privința armamentului are un tun de 125 mm, capabil să tragă cu muniție stabdard, dar și cu proiectile anti-tanc ghidate, plus câte o mitralieră PKT de 7,62 mm și una de 12,7 mm.Are o nouă turelă complet sudată și perfomanțe de protecție și întreținere. Echipajul este format din trei persoane, cu pilotul în centrul din față, iar ceilalți doi sunt așezați în turelă, cu trăgătorul în stânga șți comandantul în dreapta.Are o greutate de 46,5 tone, atinge o viteză de 60 de kiloemtri pe oră, o lungime de 6,68 metri, lățime de 3,78 metri și o înălțime de 2,23 metri și o autonomie de 550 de kilometri.Tancul american Abrams urmeaza liniile principalelor vechiule de lupta occidentale din perioada Razboiului Rece. El este asemanator cu cel britanic denumit Chobham. Armura frontala este intarita cu o plasa din uraniu saracit, pentru un grad ridicat de protectie.Cea mai mare a munitiei este depozitata in turela. Rezervorul este voluminos, dar este bine protejat impotriva armelor antitanc. Echipajul este format din 4 persoane.Abrams, cu 60 - 68 de tone (in functie de model) are un tun de 120 mm/L44, precis si cu o raza de actiune de peste 4 kilometri. Versiunea M1A1 are un tun de 120 mm și 3 mitraliere, una de 12,7 mm și alte două de 7,62 mm. Poate dezvolta o viteză de 67 de kiloemtri pe oră și are o autonomie de 465 de kilometri, conform Military Today