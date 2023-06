Rusia nu-l extradeaza pe Ianukovici. Cum motiveaza

Rusia nu-l extradeaza pe fostul presedinte ucrainean, Viktor Ianukovici, a anuntat procurorul general rus, Iuri Ceaika, vineri.

Rusia nu da curs cererii ucrainenilor pentru ca nu are niciun motiv sa o faca. "Ianukovici este un presedinte legitim si nu exista motive pentru extradarea sa. Nu a comis nicio infractiune", a explicat Ceaika, adaugand ca "sunt cateva probleme cu privire la noile autoritati ucrainene", scrie Itar-Tass.

"Acestea au venit la putere in mod ilegal, drept rezultat al unei lovituri de stat", a aratat procurorul rus.

Ianukovici a fugit din Ucraina in Rusia, dupa patru luni de proteste de strada ce au devenit violente. Ianukovici sustine ca s-a refugiat la Rostov-pe-Don si a organizat pana acum trei conferinte de presa de acolo.

Ianukovici este cautat in Ucraina pentru moartea a peste 100 de protestatari si pe numele sau a fost emis mandat de arestare.

Fostul presedinte ucrainean a admis, in ultima sa iesire publica, greseala de a invita trupele ruse in Crimeea si, cu lacrimi in ochi, a promis ca va negocia cu presedintele rus, Vladimir Putin, pentru reintoarcerea peninsulei la Ucraina.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a precizat ca Ianukovici a cerut Rusiei sa trimita trupe in Crimeea pentru a proteja cetatenii rusi de acolo. Multi ucraineni considera ca acest gest al lui Ianukovici este o tradare. Trupele ruse au ocupat rapid peninsula sub acest pretext, Crimeea a organizat cu succes un referendum pentru alipirea la Rusia, si Federatia Rusa a anexat prompt peninsula la Marea Neagra, spre consternarea comunitatii internationale si a Ucrainei.

In varsta de 63 de ani, Ianukovici insista ca este inca liderul legitim al Ucrainei.