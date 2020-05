Rusia pare sa fi depasit varful epidemiei, a anuntat premierul

Ziare.

"Astazi este prima zi cand numarul celor care s-au vindecat depaseste numarul celor care s-au imbolnavit", a spus Misustin in timpul unei intalniri cu oficiali de prim rang, potrivit agentiei de presa ruse Interfax.Oficialii rusi au subliniat ca in ultima saptamana si jumatate s-a inregistrat o rata de contaminare in scadere, in conditiile in care ei cauta sa relaxeze restrictiile ce au agravat problemele economice ale tarii."Este posibil ca sistemul nostru de sanatate sa fi inceput sa depaseasca varful in ceea ce priveste solicitarea lui", a spus Misustin. "Aceasta arata ca situatia se stabilizeaza gradual, mai ales la Moscova, care s-a aflat in centrul luptei impotriva noilor contaminari", a adaugat premierul rus.Moscova, capitala si cel mai mare oras al Rusiei, a inregistrat aproximativ jumatate dintre cazurile de contaminari raportate in aceasta tara.Numarul de cazuri inregistrate in Rusia a depasit 300.000 miercuri, dintre care aproximativ o treime dintre pacienti sunt in prezent internati la spital, potrivit autoritatilor ruse.Rusia are mai mult de 90.000 de paturi de spital ocupate de pacienti bolnavi de COVID-19, dintre care mai mult de 2.000 sunt conectati la ventilatoare, a informat vicepremierul rus Tatiana Golikova, citata de TASS."In prezent, rata de mortalitate de COVID-19 este in Rusia de 0,95, mult mai mica decat la nivel mondial", a subliniat Golikova, sustinand ca experti incearca sa afle de ce rata de deces din Rusia este atat de mica.Rusia a respins in mod categoric informatiile din mass-media occidentale conform carora ea ar fi sub-raportat rata sa de decese de COVID-19.Rusia a inregistrat oficial doar 2.972 de decese in directa conexiune cu noul tip de coronavirus, potrivit serviciului federal de monitorizare.Numarul total de contaminari a ajuns miercuri la 308.705, cu o crestere de 8.764 in ultimele 24 de ore. Rusia este pe locul doi in lume, dupa SUA, in ceea ce priveste numarul de persoane contaminate, in timp ce Brazilia se afla pe locul trei, potrivit Universitatii Johns Hopkins.Premierul rus Mihail Musustin si-a reluat marti toate acticitatile, dupa aproape trei saptamani de la spitalizarea sa din cauza contaminarii cu noul coronavirus.