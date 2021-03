Rusia publica imagini rare cu testarea armamentului de pe Su-57 VIDEO

Potrivit publicatiei The Drive, citata de analistii sai OSINT, care se ocupa de sectiunea The War Zone a revistei, au analizat imaginile aparute pe reteaua de socializare rusa Telegram, ulterior si pe YouTube, si au ajuns la concluzia ca dupa ce pe avionul Su-57 a fost anterior testata o gama larga de rachete aer-aer, cu raza scurta si lunga de actiune, s-a trecut si la testarea tunului de 30 de mm.Sursa citata precizeaza ca, in ciuda faptului ca pe avionul Su-57 au fost testate mai multe tipuri de rachete moderne , industria rusa de aparare nu a renuntat la tunul de 30 de mm, cunoscut sub denumirea de GSh-30-1, deoarece, din cate se pare, acesta ramane o componenta importanta din arsenalul acestei aeronave.In imaginile aparute pe retele de socializare se poate observa, conform descrierilor publicatiei The War Zone, o aeronava Su-57 nevopsita, folosita in etapa de testare la sol a sistemelor de arme - putandu-se observa momentul declasarii unei sesiuni de tragere cu tunul de 30 de mm, GSh-30-1, cunoscut si sub numele de 9-A-4071K.Sursa citata tine sa precizeze ca data si locatia in care a avut loc acesta etapa de testare nu se cunosc.Tunul este incorporat in partea dreapta a fuzelajului din fata a avionului Su-57 si este prevazuta cu 150 de proiectile. In materialul video nu au fost facute publice detalii despre imbunatatirile aduse acestui tun de 30mm, dar se cunoaste ca ar avea o greutate de aproximativ 110 kilograme si are o cadenta de tragere de 1.500 de trageri pe minut. Avionul Su-57 inca nu are motoarele pe care le merita, dar rusii l-au facut ''sa zboare singur''In ultima perioada Su-57 a tot fost laudat de industria rusa de aparare . In luna februarie, ca parte a unui lung siri de laude aduse acestei aeronave, compania rusa Sukhoi a sustinut ca a incorporat in cabina avionului Su-57 mai multe sisteme autonomie care vor permite aeronavei sa "zboare singura", in timp ce pilotul se concentreaza pe identificarea si lovirea tintelor.