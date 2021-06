Kremlinul sustine ca Washingtonul va continua politica de ingradire a Rusiei, chiar si dupa summitul Biden-Putin

''Rezultatele constructive si pozitive ale summitului nu inseamna deloc ca Statele Unite se debaraseaza de esenta politicii lor de ingradire fata de Rusia . Suntem constienti ca aceasta va continua'', a spus Peskov la o conferinta de presa.Declaratia sa survine la o zi dupa ce consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba , Jake Sullivan, a anuntat ca administratia presedintelui Joe Biden pregateste un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei , ca represalii pentru situatia in care se afla opozantul Aleksei Navalnii - otravit anul trecut si aflat in prezent in detentie in Rusia -, despre care presedintele Putin a spus la conferinta de presa ce a urmat summitului cu Biden ca a actionat in mod deliberat pentru a fi arestat.Peskov a mai semnalat in declaratia sa de luni ca aprecierile pozitive ale lui Biden fata de summitul desfasurat la Geneva nu sunt pentru Moscova un motiv ca aceasta sa nu mai ''evalueze cu claritate'' relatiile sale cu Washingtonul, pe care el le-a descris drept ''pragmatice si sobre''.Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, sanctiunile anuntate de SUA sunt ''codificate'' si ''implementarea lor nici macar nu depinde de vointa presedintelui SUA''. ''In vointa sa de a sanctiona si din cauza dependentei sale fata de sanctiuni, Washingtonul este deopotriva constant si imprevizibil'', a adaugat el, amintind ca Washingtonul cere Moscovei predictibilitate si stabilitate, iar reciproca este de asemenea valabila.''Dar deocamdata observam o mare impredictibilitate. Sunt previzibile numai sanctiunile care au fost aprobate'', a mai semnalat oficialul rus.Dupa declaratia lui Jake Sullivan, Moscova a transmis ca analizeaza situatia, posibilele restrictii ce vor urma prin aceste sanctiuni si studiaza diferitele optiuni.