Rusia primeste o mare lovitura dupa renuntarea la dolari: Pierderi uriase pentru Moscova

In luna iunie 2021, Ministerul rus de Finante si-a convertit detinerile in dolari, cumparand yuani (moneda Chinei -n.a.) si aur, raportand o reducere a activelor lichide ale NWF cu 363 de miliarde de ruble (4,85 miliarde de dolari), potrivit UA Wire Din cele 39,8 miliarde de dolari sau 20% din activele Fondului, pe care Rusia le detinea la inceputul lui mai, in prezent nu a mai ramas nimic. Ponderea lirei britanice (10%) a fost redusa la jumatate, de la 8,5 miliarde la 4,25 miliarde de lire sterline.Cu acesti bani, Ministerul de Finante din Rusia a cumparat 116 miliarde de yuani (cota crescand de la 15 la 30%), 3,7 miliarde de euro (nivelul urcand de la 35 la 40%) si a deschis un cont de metale pretioase la Banca Centrala, pentru 340,5 tone de aur.Pana la sfarsitul lunii iunie, cand au fost realizate aceste operatiuni multiple, detinerile lichide ale NWF au scazut cu 2,2 miliarde de dolari, pana la 114,9 miliarde. Astfel, se constata ca toate investitiile Ministerului rus de Finante, in cadrul planului de renuntare la dolari, au devenit neprofitabile.Pe de alta parte, Rusia a investit in yuani, acum trei ani, cand moneda chinezeasca era la un nivel maxim, pierzand 1,8%.Decizia Rusiei de a renunta la o parte din rezerva de dolari a fost cauzata de "dorinta Moscovei de a asigura siguranta Fondului sau suveran, amenintat de sanctiunile SUA ", insa aceasta miscare este plina de riscuri de piata, a afirmat Dmitri Polevoi, director de investitii la Loko-Invest.