Rusia respinge conditiile americane si apreciaza ca ''minime'' sansele de a prelungi tratatul nuclear New START cu SUA

Afirmatia sa intervine dupa ce Marshall Billingslea, emisarul special al SUA pentru controlul armamentelor, a declarat unui ziar rus ca Moscova trebuie sa accepte un acord cu Statele Unite privind prelungirea tratatului inainte de alegerile prezidentiale din SUA din noiembrie."Banuiesc ca dupa realegerea presedintelui Trump, daca Rusia nu accepta oferta noastra, taxa de intrare, dupa cum am spune in SUA, creste", a spus Billingslea intr-un interviu pentru cotidianul Kommersant.Conditia enuntata de Billingslea reprezinta un ultimatum, a apreciat Riabkov, adaugand ca astfel s-au redus sansele de a ajunge la orice fel de acord pentru prelungirea tratatului, care expira in februarie anul viitor."Nu putem discuta in acest mod", a spus ministrul rus, citat de TASS. Agentia de presa RIA Novosti il citeaza ca afirmand ca sansele de a prelungi ultimul tratat de dezarmare dintre Rusia si SUA sunt minime.Tratatul New START, semnat in 2010, limiteaza numarul ogivelor nucleare strategice pe care Rusia si SUA pot sa le desfasoare.In cazul in care acest document de dezarmare nucleara nu va fi prelungit, va fi eliminat pilonul principal de mentinere a echilibrului armelor nucleare dintre cele doua tari, adaugand un nou element de tensiune in relatia lor si asa incordata, noteaza Reuters.