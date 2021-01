Rusia se lauda cu conceptul unui nou portavion. Analist militar: "Avem un nou design la fiecare doua luni, insa raman doar la stadiu de macheta"

Pe hartie totul arata bine, dar tot o promisiune ramane si UMK Varan

Nevskoe Design Bureau, un birou de cercetare si proiectare de top din industria constructiilor navale din Rusia, elaboreaza diverse propuneri de noi portavioane, inclusiv nave hibride modulare, pentru Marina rusa. Producatorul rus de nave de razboi Nevskoe Design Bureau a dezvaluit ceea ce pare a fi un nou concept de portavion modular, denumit "UMK Varan", scrie publicatia DefenseRomania.ro Asa cum se prezinta pe hartie, UMK Varan este o nava de tip portavion, caracterizata printr-un grad ridicat de automatizare si posibilitatea utilizarii sistemelor robotizate. Poate transporta 24 de avioane multi-rol, sase elicoptere si pana la 20 de vehicule aeriene fara pilot, potrivit Defence-Blog.Deplasarea navei este de aproximativ 45 mii tone, lungime - aproximativ 250 m, latime - 65 m, pescaj - 9 m si capabil sa atinga o viteza de pana la 26 de noduri.Dupa cum mentioneaza Nevskoe Design Bureau, ''aerodromurile plutitoare'' pot fi utilizate pentru a sprijini misiunile de transport, salvare si aviatie militara in Arctica, pentru a asigura siguranta navigatiei pe ruta Marii Nordului si pentru a ajuta la indeplinirea obiectivelor din Zona Arctica ale Ministerului rus al Apararii.Nevskoe Design Bureau a uitat sa precizeze cele mai importante aspecte atunci cand vine vorba de prezentarea unui proiect militar, costul si durata de realizare.Analistul britanic George Allison scrie pentru publicatia UK Defence Journal, ironic cei drept, ca cititorii pasionati de domeniul militar vor observa singuri ca Rusia dezvaluie cate un nou design de portavion la fiecare doua luni, dar acestea raman la nivel de desen tehnic sau macheta si nu "vad niciodata lumina zilei"."Nu pot ignora imensul sentiment de deja-vu atunci cand scriu acest articol, deoarece am scris ceva similar in 2019'', precizeaza George Allison, intr-o maniera ironica, cu privire la noul concept de portavion al Rusiei.In ultimii ani Rusia a prezentat intr-adevar mai multe ''noi concepte de portavion''La inceputul anului 2020, acelasi biroul de proiectare, Nevskoye, a dezvaluit proiectul pentru un viitor portavion nuclear, numit "Lamantin" (proiectul 11430E). Macheta portavionului nuclear pe care industria navala rusa ar vrea sa-l construiasca a fost expusa, la sfarsitul anului 2019, in cadrul unei expozitii militare la Sankt-Petersburg, potrivit United Shipbuilding Corporation.Se pare ca Rusia vizeaza la un nou portavion, de fapt ceva necesar si asteptat de mult timp pentru Fortele Navale, in timp ce singurul portavion rusesc, Amiral Kuznetov, afectat recent de un incendiu major in portul Murmansk.Tot anul trecut, a fost lansata informatia ca rusii se gandesc sa dezvolte un portavion nuclear, sau chiar unul catamaran. Daca proiectul se va materializa, desi acest lucru pare foarte greu de crezut, noul portavion catamaran va avea doua coci unite la nivel superior de puntea de decolare si ar reprezenta o premiera, fiind primul portavion din lume dezvoltat astfel. Insa o asemenea dezvoltare va reprezenta si o adevarata provocare pentru industria rusa."Cu alte cuvinte, toate arata bine pe hartie, dar Marina militara rusa nu poate naviga oceanele lumii cu machete de plastic ale unor portavioane", scrie sursa citata.