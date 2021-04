Rusia si-a testat rachetele de croaziera Vulkan, pentru prima data in Marea Neagra VIDEO

Vasul de razboi se gaseste in stare buna, iar echipajul este sanatos. "Nava-amiral este gata sa indeplineasca sarcinile primite", a declarat viceamiralul Igor Osipov, comandantul Flotei rusesti din Marea Neagra, potrivit Naval Post La exercitiile militare desfasurate de Rusia au participat peste 20 de nave de razboi si vase de sprijin, care au asigurat siguranta zonei de tragere.Trebuie specificat faptul ca "Moskva" este principala nava din clasa Slava, corespunzatoare Proiectului 1164 al Marinei ruse , care este capabila sa transporte la bord rachete de croaziera.Ea si-a inceput misiunea sub numele Slava in anul 1976, fiind lansata la apa in 1979, pentru ca in 1990 sa fie retrasa din misiuni. Ulterior ea a fost reconditionata si a aparut ca "Moskva", in aprilie 2000.Dintre principalele sale caracteristici tehnice amintim: deplasament - 12.490 de tone, lungime - 186.4 metri, viteza - 32 de noduri (59 km/h). Legat de racheta de croaziera P-1000 Vulkan, ea cantareste 4.800 de kilograme, are o lungime de 11.7 metri, raza de actiune este de 550 de kilometri, iar viteza atinsa este de 2,5 Mach (1 Mach = 1234.8 km/h - n.a.).