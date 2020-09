Rusia si Belarus incep luni exercitiile militare la care Serbia a renuntat sa participe, in urma presiunilor occidentale

''Sunt exercitii antiteroriste si nu sunt indreptate impotriva niciunei tari'', afirma Ministerul Apararii rus intr-un comunicat citat de agentia EFE.Peste 800 de soldati rusi si belarusi vor participa la aceste exercitii in perioada 14-25 septembrie in poligonul militar Bretki din Belarus.Pentru a preveni suspiciuni privind o posibila desfasurare militara rusa in Belarus, Moscova subliniaza in comunicat faptul ca trupele ruse vor reveni la bazele lor dupa incheierea manevrelor militare ''Fratia Slava''.Acest program de aplicatii militare se desfasoara incepand din anul 2015, iar anul trecut a avut loc pe teritoriul Serbiei. Dar acum aceasta tara a renuntat sa participe ca urmare a ''unei presiuni puternice si nemeritate din partea Uniunii Europene'', dupa cum a declarat ministrul sarb al apararii, Aleksandar Vulin.Exercitiile militare vor incepe in aceeasi zi in care presedintele belarus Aleksandr Lukasenko se va deplasa in orasul Soci de pe tarmul Marii Negre pentru a se intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin , care i-a promis ca-l va sustine cu forte de politie daca in Belarus scapa de sub control manifestatiile ce contesta realegerea lui Lukasenko in urma alegerilor din 9 august.Ministrul belarus al apararii, Viktor Khrenin, a anuntat vineri retragerea trupelor desfasurare in regiunea Grodno de la frontiera cu Polonia si Lituania, tari pe care Minskul le acuza ca instiga protestele impotriva lui Lukasenko. Insa el a adaugat ca Belarusul este preocupat de prezenta la 15 kilometri de frontiera a unui batalion american ce numara aproximativ 30 de tancuri, 43 de vehicule de lupta Bradley si circa 500 de soldati.