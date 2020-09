Rusia si Siria isi consolideaza cooperarea economica in fata sanctiunilor Occidentului

Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, asteptat apoi in Cipru, s-a raliat luni delegatiei sosite cu o zi inainte la Damasc si conduse de vicepremierul rus Iuri Borisov, potrivit agentiei de presa Sana.Delegatia a avut o intalnire cu Assad, care a subliniat hotararea guvernului sau de a continua cooperarea cu aliatul rus, pentru a pune in aplicare acordurile bilaterale si a asigura "succesul investitiilor ruse in Siria ", a anuntat presedintia siriana.Participantii au evocat posibilitatea unor noi acorduri "in interesul celor doua tari si care ar permite atenuarea consecintelor sanctiunilor" impotriva Siriei, a adaugat presedintia siriana.De mai multe luni, economia Siriei este in cadere libera. Criza a fost accentuata de sanctiunile prevazute in asa-zisa "Lege Caesar", adoptate de Washington la mijlocul lui iunie si venite sa se adauge sanctiunilor deja impuse de Occident.Aceste masuri, in vigoare de mai multi ani, vizeaza responsabili ai regimului, dar si economia siriana, cu restrictii impuse asupra importurilor siriene, sectorului petrolier sau tranzactiilor bancare.In conferinta de presa de luni, Borisov a evocat un viitor acord pentru extinderea cooperarii economice si comerciale, supus analizei unor responsabili sirieni. El spera ca acest acord va fi semnat inainte de sfarsitul anului, cu ocazia unei noi vizite la Damasc.In jur de 40 de proiecte au fost evocate in domeniul energetic, printre care reabilitarea de centrale electrice, dar si prospectarea de hidrocarburi in largul coastei siriene.Presedintele rus Vladimir Putin a efectuat in ianuarie o vizita-surpriza la Damasc, prima sa deplasare in capitala siriana de la inceputul conflictului, in 2011.