Rusia se pregătește pentru un presupus atac în Crimeea. Nave de război ale SUA sunt în Marea Neagră VIDEO

Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite rămân ridicate, iar Moscova este gata să zădărnicească ”un presupus atac cu rachete” asupra portului Sevastopol, din Crimeea. Pentru asta, fregata Amiral Essen a organizat în regiune un exercițiu militar, ce a simulat protejarea bazei navale de loviturile unor rachete inamice, în contextul intrării a două vase de război americane în Marea Neagră.

”În scenariul exercițiului, Centrul de comandă și control al Flotei Mării Negre a primit date privind decolarea unui grup de avioane inamice spre Peninsula Crimeea. Un semnal despre apropierea aeronavelor ostile a fost transmis tuturor forțelor operaționale, pentru a repartiza țintele”, se arată în comunicatul Flotei ruse, potrivit presei de la Moscova.

Pe parcursul exercițiului, echipa de apărare aeriană a fregatei a blocat și eliminat aeronavele inamice prin sistemele sale de rachete sol-aer, pentru a proteja nava de atacul inamic, așa cum se poate vedea în videoclipul de mai jos.

Țintele inamice au fost simulate electronic de sistemele de control ale armamentului navei, ele fiind eliminate înainte ca avioanele ostile să se apropie pentru a efectua atacul, s-a anunțat în comunicatul oficial.

Șeful Statului Major al SUA aruncă ”bomba”. Lumea, într-un război tripolar și o țară este ”provocarea numărul unu” pentru America VIDEO

Pe de altă parte, două vase de război ale Statelor Unite au intrat în Marea Neagră, în Turcia, nava amiral, de comandă USS Mount Whitney și distrugătorul Porter. Flota a 6-a americană a anunțat că navele sale sunt dislocate în Marea Neagră pentru operațiuni comune cu aliații și partenerii NATO din regiune, lucru evidențiat în imaginile de mai jos.

Sailing alongside @NATO allies to ensure security and stability in the #BlackSea is a great way to spend a Saturday! It's been a pleasure sailing with you, 🇹🇷!#USSMountWhitney and #USSPorter sail in formation with Turkish Frigate TCG Yavuz (F 240). pic.twitter.com/ExQshykQSx