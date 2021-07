Rusia se lauda cu noul sistem de rachete S-500: "Va fi ucigasul avioanelor americane F-35 si F-22 Raptor" VIDEO

Rusia se pregateste sa puna in stare de lupta, noul sistem de aparare antiaeriana S-500, iar Armata va primi primele armamente de acest tip, pana la asfarsitul anului 2021. Ofiterul rus a afirmat ca "toate testele au fost finalizat", el lovind tinte aflate la o distanta de 480 de kilometri, potrivit Defense World Conform presei din Rusia, noul sistem S-500 este de neegalat pe plan mondial, fiind primul dintr-o clasa de arme de aparare spatiala. El ar fi capabil sa distruge avioanele din generatia a 5-a, satelitii de pe orbita terestra joasa, precum si armele hipersonice.Declaratiile celor implicati in proiect au fost extrem de laudative fata de Prometheus. "S-500 este o lovitura impotriva prestigiului american. Sistemul nostru neutralizeaza armele ofensive americane si depaseste toate sistemele antiaeriene si antirachete ale Americii", a spus Pavel Sozinov, inginerul-sef al companiei producatoare Almaz-Antey.S-500 se asteapta sa aiba o autonomie de pana la 600 de kilometri, un timp de raspuns de 3-4 secunde, altitudinea unei tinte in vizor ar fi pana la 180-200 de kilometri, detectia tintelor la o distanta de 2.000 de kilometri, iar numarul de tinte angajate simultan - 10.Fata indoiala, preocuparea majora a Rusiei este de a face fata avioanelor invizibile de generatia a 5-a ale Statelor Unite, produse de Lockheed Martin, F-35 Lightning II si F-22 Raptor. Iar noul sistem S-500 a fost denumit de presa de la Moscova , drept "ucigasul aeronavelor americane".