Rusia sustine ca a existat o incalcare a armistitiului in Nagorno-Karabah. Schimb de focuri intre fortele azere si armene

"Un caz de incalcare a armistitiului a fost semnalat la 11 decembrie (vineri) in districtul Hadrut", a precizat Ministerul rus al Apararii, care a desfasurat forte de mentinere a pacii la fata locului, conform unui comunicat publicat sambata.Declaratiile survin in contextul in care armata armeana a raportat "atacuri" ale Azerbaidjanului in directia a doua sate ramase sub controlul fortelor din Nagorno-Karabah.Intr-un comunicat, Ministerul azer al Apararii a denuntat "provocarile" armene, adaugand ca au fost luate "contramasuri corespunzatoare". Potrivit acestei surse, "armistitiul este respectat in prezent".Un purtator de cuvant al fortelor ruse de mentinere a pacii, citat de agentia de presa RIA Novosti, a confirmat sambata ca au existat "schimburi de focuri de arma automata". El a adaugat ca le-au fost transmise apeluri "rapide" celor doua parti pentru a respecta armistitiul.Anterior, in cursul zilei de sambata, fortele din Nagorno-Karabah au anuntat ca trei dintre luptatorii lor au fost raniti intr-un atac al fortelor azere.Trupe azere au atacat vineri seara combatanti armeni si "trei au fost raniti in schimbul de focuri care a urmat", a transmis Ministerul Apararii din regiune.