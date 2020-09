Rusia sustine ca nu poate face o ancheta in cazul otravirii opozantului Alexei Navalnii pentru ca unele obiecte au fost scoase din tara

"Din pacate, suntem limitati in capacitatea noastra de a desfasura vreo ancheta. Si asta pentru ca se dovedeste ca au fost obiecte lichidate, scoase din tara si ca nu putem lua cunostinta de analizele efectuate" in Germania, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile ruse de presa.Cu o zi in urma, sustinatorii lui Navalnii au publicat o inregistrare video in care explica faptul ca urme de la agentul neurotoxic de tip Noviciok identificat in Germania ca otrava folosita impotriva opozantului au fost depistate intr-o sticla pe care ei au gasit-o in camera sa de hotel, in ziua incidentului, la sfarsitul lunii august, la Tomsk, in Siberia.Ei au explicat ca au luat aceasta sticla si alte indicii si le-au dus in Germania, unde a fost spitalizat adversarul Kremlinului, deoarece erau convinsi ca autoritatile ruse nu vor face o ancheta. "Daca sticla exista cu adevarat, de ce a fost luata? Poate pentru ca exista oameni care nu vor sa aiba loc o ancheta?", a afirmat peskov."Singurul lucru care va permite sa se faca lumina asupra acestor evenimente este un schimb de informatii, de prelevari biologice, de indicii si o munca in comun daca va fi nevoie", a adaugat el.De la 20 august si imbolnavirea in Rusia a lui Navalnii intr-un avion, Moscova spune ca nu are niciun indiciu ca ar fi fost comisa o crima si, prin urmare, nu a deschis o ancheta, in ciuda apelurilor in acest sens si a amenintarilor cu sanctiuni din partea statelor europene.Medicii rusi care l-au ingrijit pe opozant inainte de transferul sau in Germania au precizat ca au efectuat toate analizele necesare, fara a detecta cel mai mic agent toxic.Kremlinul reproseaza Germaniei ca refuza sa transfere datele de laborator care indica prezenta agentului neurotoxic de tip Noviciok, in contextul in care Berlinul le-a transmis Frantei si Suediei, unde a fost de asemenea identificata aceeasi otrava.