Rusia sustine ca va aproba primul vaccin anti-COVID-19 din lume pana cel tarziu pe 10 august. Cine ar urma sa-l primeasca initial

Comunitatea stiintifica internationala isi arata ingrijorarea in privinta eficientei medicamentului.Rusia ar urma sa devina prima tara din lume care aproba si scoate pe piata un vaccin anti-COVID-19. Jurnalistii de la CNN sustin ca au vorbit cu oficiali rusi care le-au declarat ca urmeaza sa aprobe pana cel tarziu pe 10 august 2020 vaccinul dezvoltat in ultima perioada la Institutul Gamaleya din Moscova In prima faza vaccinul ar urma sa fie injectat persoanelor aflate in prima linia a luptei cu noul coronavirus, urmand ca ulterior sa fie disponibil pentru restul populatiei.Pe de alta parte, comunitatea stiintifica internationala nu are niciun fel de date despre cercetarea intreprinsa la Moscova, in conditiile in care Rusia nu a publicat nimic referitor la acest subiect.Unele informatii ar arata ca vaccinul rusesc se afla abia in faza a doua a testarii pe oameni, in conditiile in care produse similare dezvoltate in Occident au ajuns in acest moment, in cel mai bun caz, in faza a treia a testarii pe oameni dar sunt inca departe de momentul in care pot fi aprobate pentru folosire.