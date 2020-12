Rusia testeaza un vaccin anti-COVID-19 destinat animalelor domestice, inclusiv nurcilor

Vaccinul vizeaza iepurii, nurcile si pisicile

Centrul Federal pentru Sanatatea Animalelor a inceput sa dezvolte vaccinul in primavara, dupa ce autoritatile au stabilit ca virusul ar putea fi transmis de la oameni la unele animale domestice.Rusia a devenit prima tara care a aprobat un vaccin destinat oamenilor - Sputnik V - in luna august, si se afla in proces de administrare a acestuia la nivel national. Peste 150.000 de persoane au fost deja vaccinate.Vaccinul rusesc destinat animalelor vizeaza in specialStudiile clinice se vor incheia in ianuarie, iar procesul de aprobare va incepe, probabil, la sfarsitul lunii februarie, dupa cum a declarat pentru Reuters Iulia Melano, asistenta a directorului Autoritati Federale Sanitar-Veterinare din Rusia, Rosselkhoznadzor.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat ingrijorarea cu privire la transmiterea virusului intre oameni si animale.Luna trecuta, Danemarca a dispus sacrificarea tuturor celor 17 milioane de nurci din fermele sale dupa ce s-a ajuns la concluzia ca o tulpina a virusului, care a fost transmisa de la oameni la nurci, a suferit mutatii si s-a raspandit inapoi la oameni.Rusia se asteapta la solicitari pentru noul vaccin din partea crescatorilor de animale pentru blana din tara, dar si din Statele Unite si Uniunea Europeana.Doua cazuri de COVID-19 au fost inregistrate la pisici din Rusia, insa populatia sa de nurci nu a fost afectata, potrivit Rosselkhoznadzor.Ivan Nesterov, directorul interimar al companiei de stat Russian Sable, a declarat luna trecuta pentru postul de televiziune Zvezda ca Rusia testeaza un vaccin si isi va vaccina populatia de nurci odata ce procesul va fi incheiat.Comertul mondial cu blanuri, in valoare de peste 22 miliarde de dolari pe an, se resimte dupa decizia Danemarcei de a ucide milioane de nurci de ferma.Pe fondul ingrijorarilor cu privire la un deficit de blanuri de nurca, in contextul in care Danemarca era principalul exportator, preturile au crescut cu pana la 30% in Asia, potrivit Federatiei Internationale a comertului cu Blanuri (IFF).