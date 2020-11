Rusia: Trei soldati impuscati mortal la o unitate militara

Un comunicat al serviciului de presa al districtului militar Vest evoca un "atac" in care "au fost raniti mortal trei militari" si mentioneaza ca fortele de ordine si conducerea unitatii militare respective "iau masuri pentru a-l prinde pe agresor". Potrivit media locale, cel putin inca o persoana a fost ranita in urma atacului de la baza aeriana de langa Voronej, la circa 500 km sud de Moscova Conform informatiilor preliminare, un soldat si-a atacat initial colegii cu un topor, dupa care a reusit sa intre in posesia unei arme automate si a deschis focul, a consemnat RT.