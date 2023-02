Rusia trimite trupe la granita cu Iranul. Incepe razboiul?

Rusia a inceput sa-si mute trupele din Georgia in Armenia, mai aproape de granita cu Iranul, pregatindu-se de inceperea unui eventual razboi intre Israel si tara islamica.

Rusia si-a modernizat si baza militara Gyumri din Armenia, care are o pozitie geostrategica majora in regiune.

Armata rusa anticipeaza ca un atac asupra Iranului va avea loc la vara si a elaborat un plan de actiune pentru a deplasa trupe din Georgia in Armenia, care se invecineaza cu Iranul, potrivit unor surse din Rusia, informeaza Business Insider.

Reprezentantul rus la Consiliul de Securitate al ONU, Viktor Ozerov, a spus ca in prezent Comandamentul General Militar din Rusia a pregatit un plan, in cazul unui atac asupra Iranului.

Dmitri Rogozin, care a fost ambasadorul Rusiei la NATO, a dat avertizari referitor al posibilitatea unui atac impotriva Teheranului. "Iranul este vecinul nostru. In cazul in care Iranul este implicat in orice actiune militara, aceasta este o amenintare directa la adresa securitatii noastre".

Ads

In prezent, Rogozin este vice-prim ministru si este considerat un anti-occidental. Surse din Ministerul rus al Apararii sustin ca armata nu crede ca Israelul are suficiente resurse pentru a invinge fortele iraniene si ca o interventie militara a SUA va fi necesara.

Pregatirile privind mutarea trupelor rusesti nu au ca scop doar protejarea propriilor interese regionale, ci eventual un ajutor dat Iranului, in cazul unui atac. Sursele precizeaza faptul ca o acumulare de trupe rusesti in regiune le-ar putea anjaga intr-o confruntare cu fortele israeliene sau americane.

Ads

Situatia creata in Siria si Iran "determina Rusia sa-si intareasca prezenta militara din sudul Caucazului si din regiunile Marii Caspice, Marii Mediterane si Marii Negre", potrivit unor surse militare citate de ziarul Nezavisimaya Gazeta.

Tinand cont de impactul asupra intereselor rusesti din regiune, pregatirile pentru un astfel de atac au inceput cu doi ani in urma, cand baza militara 102 de la Gyumri din Armenia a fost modernizata.

Se spune ca aceasta ocupa o pozitie geopolitica majora in regiune. "Baza militara 102 reprezinta un punct cheie, un avanpost rusesc din Caucazul de Sud".

Rusii considera ca Georgia va coopera cu Statele Unite in blocarea oricaror livrari de arme spre baza militara 102, care acum este aprovizionata pe calea aerului. Combustibilul pentru aceasta baza provine din Iran.

"Probabil, va fi necesar sa se utilizeze mijloace militare pentru a inlatura blocada georgiana pentru mijloacele de transport", a spus fostul comandant adjunct al fortelor rusesti din Transcaucaz.

Surse rusesti precizeaza ca, daca Statele Unite vor incepe un razboi cu Iranul, Rusia poate desfasura forte in Georgia si nave de razboi in Marea Caspica, cu ajutorul Azerbaidjanului.