Rusia trimite vaccinuri Sputnik V in Transnistria, fara acordul Republicii Moldova. Cate doze ce trebuiau donate Chisinaului au ajuns la Tiraspol

La receptionarea directa a vaccinului au fost prezenti doi pretinsi oficiali din Transnistria - asa-numitul ministru de sanatate, Cristina Albul si un adjunct de la "externele" din Tiraspol - Aleksandr Stetiuk. Totodata, la procedura de transmitere a vaccinului a participat un oficial rus, deputatul din Duma de Stat, Artiom Turov. Vaccinul a fost transportat in stanga Nistrului cu un camion cu doi tricolori ai Rusiei.Mentionam ca, anterior, vaccinurile ajungeau in Transnistria prin intermediul Chisinaului , fie vorba de cele ajunse prin platforma Covax sau ca urmare a donatiei din partea Romaniei. Transmiterea catre Transnistria se face in mod obisnuit prin intermediul Agentiei Nationale de Sanatate Publica, comunicarea cu Tiraspolul este asigurata de Biroul de Reintegrare.Artiom Turov a spus la Tiraspol ca vaccinul rusesc a ajuns in Transnistria datorita implicarii personale ale lui Vladimir Putin , relateaza Deschide.md Pe Aeroportul International Chisinau, donatia a fost insotita de catre deputatul Dumei de Stat, Victor Seliverstov.Acesta a vorbit despre relatia istorica dintre R. Moldova si Rusia : "Sa ne reamintim vremurile formarii relatiilor dintre Ecaterina a II-a si printul Cantemir. Si multe pot fi enumerate. Acestea sunt relatii istorice care nu pot fi rupte asa.. una-doua de oamenii care doresc ca Moldova sa se dezica de Rusia si Rusia de Moldova. Rusia nu se va dezice niciodata de Moldova. Cetatenii Moldovei trebuie sa fie siguri ca au un partener fidel, un vecin fidel ", a subliniat deputatul.Desi initial s-a anuntat livrarea unui lot de 142 de mii de doze Sputnik V, s-a adeverit ulterior ca este vorba despre un lot de 71 de mii de doze - 31 de mii pentru Transnistria si 40 de mii pentru Chisinau.