Rusia: Un cunoscut istoric, care cerceta crimele regimului stalinist, condamnat la inchisoare

Avocatul Viktor Anufriev le-a spus jurnalistilor ca tribunalul din Petrozavodsk (capitala regiunii Karelia, nord-vest) l-a declarat vinovat pe clientul sau de "violente cu caracter sexual" asupra fiicei sale adoptive si l-a "condamnat la trei ani si jumatate de colonie penitenciara".Initial, procurorii cerusera condamnarea la 15 ani de inchisoare a istoricului Iuri Dmitriev, seful filialei din Karelia a organizatiei neguvernamentale Memorial, care are ca obiect apararea drepturilor victimelor Gulagului.Dupa ce a petrecut mai multi ani in detentie preventiva, lui Dmitriev "i-au ramas de efectuat trei luni si jumatate de inchisoare", a continuat avocatul, evocand o posibila eliberare in noiembrie.Decizia instantei din Petrozavodsk fost primita cu aplauze de catre sustinatorii lui Dmitriev, 64 de ani, reuniti in fata tribunalului, a constatat un jurnalist de la AFP.Membru al organizatiei neguvernamentale Memorial, cu ramificatii in intreaga Rusie, specializata in documentarea crimelor sovietice, Iuri Dmitriev respinge acuzatiile care, potrivit sustinatorilor sai, vizeaza munca sa privind subiecte sensibile ce contrazic discursul oficial despre reabilitarea perioadei sovietice."Iuri Dmitriev a reactionat pozitiv la acest verdict. Este o persoana foarte rezistenta, el stie ca nu este vinovat", a afirmat avocatul sau, Viktor Anufriev.Dmitriev fusese arestat prima data in 2016, sub acuzatia ca ar fi realizat imagini "pornografice" ale fiicei sale adoptive, dar apoi a fost achitat in aprilie 2018, fapt extrem de rar in sistemul judiciar rusesc.Insa Curtea Suprema a Kareliei a anulat aceasta decizie dupa doua luni si a ordonat deschiderea unui al doilea proces, de aceasta data pentru "violente cu caracter sexual asupra unui minor".Iuri Dmitriev a petrecut aproape 30 de ani pentru a intocmi lista a 40.000 de persoane deportate sau executate sub regimul lui Stalin in Karelia, regiune ruseasca la frontiera cu Finlanda. El a fost la originea descoperirii uneia dintre cele mai mari gropi comune din Karelia, la Sandarmoh, unde au fost descoperite ramasitele a circa 7.000-9.000 de persoane.La inceputul lunii aprilie, Uniunea Europeana a cerut Moscovei sa revizuiasca dosarul impotriva lui Dmitriev si sa-l elibereze din detentie preventiva din cauza starii de sanatate si a varstei sale.Peste 100 de oameni de stiinta, militanti in domeniul drepturilor omului si oameni politici din SUA si tari europene au adresat o scrisoare deschisa presedintelui rus Vladimir Putin pentru eliberarea istoricului.