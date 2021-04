Serviciile secrete ruse sustin ca Moscova e victima inscenarilor puse la cale de Statele Unite

"Impresia este ca partenerii nostri americani au plantat dovezi pentru a aprinde un scandal public", afirma Vladimir Dzhabarov, general rus citat de publicatia rusa Vzglyad , potrivit publicatiei DefenseRomania.ro Generalul FSB a mai precizat ca Federatia Rusa va analiza atent situatia si va decide cum va actiona ca urmare a acestor scandaluri de spionaj.Reactia vine dupa ce capitanului de fregata Walter Biot in varsta de 54 de ani, a fost prins marti, 30 aprilie, intr-un parc de masini din Roma , cand inmana un USB cu secrete miliatare unui atasat militar rus pentru suma de 5.000 de euro.Presa italiana a catalogat evenimentul ca fiind cel mai grav incident de spionaj in care Italia si Federatia Rusa sunt implicate de la sfarsitul Razboiului Rece incoace. Ofiterul rus urmeaza sa fie extradat, in timp ce ambasadorul Federatiei Ruse la Roma a fost convocat de MAE italian.Ceea ce s-a intamplat in Italia vine la doar cateva zile dupa ce si Bulgaria, membra si ea NATO , a fost implicata intr-un scandal de spionaj ce viza Federatia Rusa. Procurorii bulgari au inculpat cel putin sase persoane, printre care fosti si actuali ofiteri din serviciul de informatii militare, pentru spionaj in favoarea Federatiei Ruse.In ceea ce priveste militarul italian arestat pentru spionaj in favoarea Moscovei, acesta si-a inceput cariera in calitate de subofiter in Marina, apoi, in urma unor concursuri interne, a devenit capitan de fregata, inainte de a ajunge la Statul-Major al Marinei, unde se ocupa de relatiile cu presa. Din 2010 pana in 2015, el a lucrat la cabinetul ministrului apararii italian.De altfel, recent, Kremlinul a intrat intr-un razboi de imagine cu Washingtonul. Ministrul Serghei Lavrov se declara ingrijorat de rasismul impotriva albilor in SUA