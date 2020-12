Rusia va participa, pentru prima oara dupa zece ani, la exercitii navale impreuna cu NATO

Aceste exercitii in cadrul luptei impotriva pirateriei - AMAN-2021 - urmeaza sa aiba loc in apropiere de Karachi, in luna februarie.La ele urmeaza sa ia parte, printre altele, fortele britanice, americane, chineze si japoneze, a anuntat intr-un comunicat Ministerul rus al Apararii. Rusia preconizeaza sa trimita o fregata, o nava de patrulare, un remorcher, un elicopter maritim si alte unitati, precizeaza ministerul pe site.Nave din cadrul marinelor NATO si Rusiei nu au mai cooperat de la exercitiul Bold Monarch, organizat de Alianta Nord-Atlantica in 2011, in largul coastelor Spaniei, potrivit agentiei ruse de presa Tass.Relatiile Moscovei cu Occidentul se afla la cel mai scazut nivel de la sfarsitul Razboiului Rece, in urma anexarii de catre Rusia a Peninsulei ucrainene Crimeea , in 2014, a unor acuzatii de amestec in alegerile din Statele Unite in 2016 si divergentelor in razboiul din Siria