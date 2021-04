Rusia anunta ca va publica o lista cu "tarile neprietenoase" la adresa sa

'La ordinul presedintelui (rus, Vladimir Putin ) si, in conformitate cu un decret al sau, guvernul a fost mandatat cu intocmirea unei astfel de liste', a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau mexican, Marcelo Ebrard, la finalul convorbirilor purtate la Moscova Intrebat despre tarile care s-ar putea regasi in respectiva 'lista', ministrul de externe rus a spus ca nu doreste sa anticipeze evenimentele, dar a adaugat: 'Nu mai este mult. Se va sti in curand'.La 23 aprilie, presedintele Vladimir Putin a emis un decret cu privire la masurile destinate sa contracareze actiunile inamicale ale unor state straine care includ, printre altele, interzicerea angajarii de personal rusesc la reprezentantele diplomatice ale acestor state in Rusia.Lavrov a subliniat miercuri ca Rusia nu practica angajarea de personal local la ambasadele sale din lume si, prin urmare, le poate impune misiunilor diplomatice straine acreditate in Federatia Rusa sa procedeze in mod similar.Potrivit semioficiosului Izvestia, mai mult de zece tari s-ar putea regasi pe lista cu state 'neprietenoase', intre care SUA, Polonia Cehia , Lituania, Letonia, Estonia, precum si Marea Britanie, Ucraina sau Australia Moscova a raspuns miercuri 'in oglinda' declarand persona non grata un numar total de sapte diplomati din patru tari din Europa de Est - Slovacia, Lituania, Letonia si Estonia - intr-o reactie la masuri similare luate de statele respective impotriva membrilor misiunilor diplomatice ruse.Ambasadorului slovac la Moscova, Lubomir Rehak, 'i s-a adus la cunostinta ca decizia autoritatilor din Slovacia de a se solidariza in mod fals cu Republica Ceha in campania acesteia provocatoare antiruseasca poate aduce atingere relatiilor amicale traditionale ruso-slovace', a declarat diplomatia rusa.La fel ca in cazul ambasadorului slovac, sefilor misiunilor diplomatice din tarile baltice le-a fost adresat un protest fata de 'expulzarea fara temei' a unor diplomati rusi.Potrivit MAE rus, Lituania, Letonia si Estonia 'continua o politica deschis ostila' impotriva Moscovei, 'ascunzandu-se in acest caz in spatele unei pseudo-solidaritati cu actiunile nefondate ale Republicii Cehe impotriva Rusiei'.Cu doua saptamani in urma, guvernul ceh a expulzat 18 diplomati ai Ambasadei Rusiei la Praga, acuzandu-i ca ar fi agenti ai serviciilor de informatii rusesti, Moscova raspunzand prin expulzarea a 20 de diplomati cehi.Criza fara precedent cu Republica Ceha a fost urmata de expulzari de diplomati rusi din toate tarile est-europene membre ale Uniunii Europene, cu exceptia Ungariei - Romania, Bulgaria, Slovacia si Polonia -, precum si din cele trei republici baltice: Letonia, Lituania si Estonia, plus Ucraina.Potrivit autoritatilor cehe, Rusia a fost implicata in explozia din 2014 la un depozit de arme din Cehia, soldata cu doi morti, acuzatii pe care Moscova le-a calificat drept 'nefondate' si 'distructive' pentru relatiile dintre Moscova si Praga.Miercuri, Parchetul bulgar a anuntat ca ancheteaza asupra posibilei implicari a sase agenti rusi in exploziile produse la patru depozite de armament intre 2011 si 2020, precum si legaturi cu evenimente similare survenite in Cehia.Lavrov a incercat sa persifleze suspiciunile Sofiei. Intr-un asemenea ritm totul poate sa duca la punctul in care Rusia sa fie acuzata de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei in 1914, dupa care a inceput Primul Razboi Mondial, a spus el. 'Cel putin inca nu l-am ucis pe arhiducele Ferdinand, dar se pare ca lucrurile intr-acolo se indreapta', a afirmat ministrul rus de externe, citat de agentia de presa rusa oficiala RIA Novosti, comentand investigatia bulgara.