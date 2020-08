Rusia vaneaza "agenti straini" in presa independenta finantata de SUA. Mike Pompeo: Solicitam guvernului rus sa reevalueze aceste demersuri

Propunerea legislativa vizeaza entitatile media din Rusia finantate de Agency for Global Media (USAGM), din Statele Unite."Pentru mai mult de 70 de ani, Voice of America (VOA) si Radio Free Europe/ Radio Liberty (RFE/RL) au fost o sursa importanta de stiri independente si de informatie pentru oamenii dun Rusia", spune Pompeo.Decretul va pune noi presiuni care vor afecta pe viitor posibilitatea ca Vocea Americii si Radio Europa Libera sa poata functiona in Rusia, accentuand si mai mult restrictiile pe care aceste institutii le intampina, potrivit declaratiei secretarului americna de stat."Ramanem ingrijorati de presiunile continue asupra presei independente din Rusia si solicitam acestei tari sa respecte obligatiile internationale pe care si le-a asumat si prevederile OSCE cu privire la libertatea de exprimare. Solicitam guvernului rus sa reevalueze aceste demersuri, care in final vor afecta relatiile bilaterale", a adaugat Pompeo.Reactia Departamentului de Stat al SUA vine dupa ce guvernul de la Moscova a emis un proiect de act normativ in domeniul mass-media prin care pune o stampila de "agenti straini" mai multor publicatii finantate de americani.