Rusia vrea sa previna revenirea pandemiei cu zece zile libere pentru salariati

Un 1 mai fara celebrari masive

Din ordinul sefului Kremlinului, zilele 4, 5, 6 si 7 mai au fost declarate zile nelucratoare, la care se adauga patru zile de weekend si doua sarbatori - 1 mai, Ziua Muncii, si 9 mai, Ziua Victoriei, care sunt reportate la urmatoarele zile lucratoare, deoarece cad sambata si respectiv duminica.Cu toate acestea, potrivit unui sondaj efectuat de portalul SuperJob.ru., aproximativ jumatate dintre companii (48%) au decis ca personalul lor va lucra in zilele declarate nelucratoare, argumentand ca nu pot suporta costul economic al acestei masuri.Confruntate cu situatia epidemica, autoritatile multor orase rusesti, inclusiv Moscova , au interzis pentru al doilea an consecutiv sarbatorile traditionale in masa de 1 mai, pentru a evita riscurile pentru sanatate.Majoritatea sindicatelor si partidelor politice s-au limitat la organizarea de mitinguri virtuale, desi comunistii au fost prezenti in centrul Moscovei, in ciuda restrictiilor sanitare.Liderul Partidului Comunist al Rusiei, Gennadi Ziuganov, insotit de lideri si activisti din formatiunea sa, a depus o coroana de flori la mormantul soldatului necunoscut de langa zidul Kremlinului.Rusia admite morbiditate crescuta, dar neaga existenta celui de-al treilea valAutoritatile ruse din domeniul sanatatii neaga faptul ca tara este afectata de al treilea val de pandemie, desi admit o crestere a morbiditatii in ultimele saptamani, in special in capitala Rusiei.Potrivit datelor publicate sambata pe site-ul cabinetului de criza creat de guvern pentru a face fata pandemiei, in ultimele 24 de ore in Moscova au fost detectate 3.208 cazuri pozitive la coronavirus, cu 56 la suta mai mult decat cifrele inregistrate la inceputul lunii aprilie.Numarul cazurilor din capitala Rusiei reprezinta mai mult de o treime din totalul celor documentate in toata tara in aceeasi perioada, care a fost de 9.270.La nivel national, statisticile oficiale arata o stabilizare a infectiilor in ultima luna, intre 8.000 si putin peste 9.000 de cazuri pe zi, departe de cele aproape 30.000 inregistrate in decembrie anul trecut.Progresul lent al procesului de vaccinarePotrivit autoritatilor ruse, vaccinarea in masa este singura modalitate de a obtine imunitatea colectiva impotriva coronavirusului.In ciuda faptului ca Rusia are trei vaccinuri anti-COVID proprii, intre care Spunik V, un pionier mondial, procesul de imunizare a populatiei, care a inceput in masa pe 18 ianuarie curent, progreseaza mult mai lent decat in alte tari.Potrivit Gogov.ru, un site web care ofera date actualizate si detaliate pe regiuni cu privire la numarul de vaccinuri administrate in tara, pana sambata in Rusia 12.377.978 persoane, adica 8,47% din populatie, primisera cel putin o doza din preparatele anti-COVID rusesti, toate administrandu-se in doua doze. Din numarul total de persoane vaccinate, 7.556.421 de persoane, sau 5,17% din populatie, au primit ambele doze.In ultima saptamana, potrivit Gogov.ru, in medie 163.301 de persoane au fost vaccinate zilnic. Daca aceasta rata este mentinuta pentru a imuniza 50% din populatie, ar dura 371 de zile din 1 mai.Consiliul municipal din Moscova a anuntat ca toate centrele de vaccinare din capitala vor functiona in program normal pe parcursul celor 10 zile de "mega-punte".Pentru a incuraja persoanele peste 60 de ani sa se vaccineze, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a lansat saptamana aceasta programul "Un milion de premii", prin care fiecare rezident al capitalei care se vaccineaza va primi un card cadou in valoare de 1.000 de ruble