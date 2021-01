Rusia vrea sa-si largeasca flota militara cu doua noi portavioane usoare

Astfel, proiectele unor noi portavioane Shtorm si Lamantin vor ramane doar pe hartie mai mult de un deceniu. Cu toate acestea, este posibil ca, in viitorul apropiat, Fortele Navale ale Federatiei Ruse sa primeasca in dotare doua portavioane usoare, scrie publicatia DefenseRomania.ro In anul 2020, la Santierul Naval din Kerch, a inceput construirea a doua nave universale de desant, Ivan Rogov si Mitrofan Moskalenko, Proiect 23900. Acestea sunt considerate raspunsul Moscovei la portelicopterele frantuzesti Mistral, care au fost construite, dar nu au mai fost livrate partii ruse. Toate componentele destinate celor doua nave sunt exclusiv din productia interna. Navele universale de desant (portelicoptere) sunt destinate pentru transportul a aproximativ 1.000 de militari, 75 de unitati de tehnica blindata, patru vedete de desant, precum si 16 elicoptere Ka-52K, Ka-29, Ka-27 si Ka-31 si cateva drone.Avand in vedere faptul ca autoritatile de la Moscova urmaresc acum o politica externa activa, folosindu-si contingentele militare in strainatate, cele doua nave vor fi, in mod clar, utile. Cu toate acestea, exista si posibilitatea ca portelicopterele sa aiba o soarta usor diferita. Acest lucru a fost sugerat recent chiar de presedintele rus, Vladimir Putin "Navele sunt bune, moderne. Am planificat chiar sa le modificam putin si sa le folosim in alte scopuri. Aproape la fel, dar in alte scopuri. Dar acum nu voi vorbi inca despre asta", a spus seful statului rus.Din scurta istorie a constructiei acestor nave se poate vedea cum deplasamentul navelor a crescut continuu. Initial, a fost vorba de 15.000 de tone, apoi de 20.000 si ulterior de 30.000. Ultima cifra anuntata oficial pentru ambele nave este de 40.000 de tone. Navele au dimensiuni decente, avand in vedere faptul ca portavionul Amiral Kuznetsov are un deplasament de 59.100 de tone, iar portelicopterul japonez Idzumo (tip 22DDH) de aproximativ 27.000 de tone. Cele doua exemple nu au fost alese deloc intamplator. Trebuie spus faptul ca portavionul Kuznetsov a fost proiectat initial ca si portelicopter, in timp ce ambele portelicoptere detinute de japonezi vor fi transformate in portavioane usoare si vor fi dotate cu avioane americane F-35.In mod inevitabil, se pune intrebarea daca nu cumva cele doua portelicoptere rusesti nu pot fi transformate in acelasi mod in viitor? Capacitatea de a transfera undeva 2.000 de infanteristi marini cu tehnica blindata din dotare este buna, dar posibilitatea de a transporta avioane in Marea Neagra sau in Marea Mediterana este si mai buna.Este adevarat ca atunci apare si a doua intrebare: ce fel de aeronava poate fi gazduita pe Ivan Rogov si Mitrofan Moskalenko? Daca in cazul portavionului Amiral Kuznetsov, care este mult mai mare, sunt probleme la aterizare, atunci cum ramane cu portelicopterele reprofilate?Aici trebuie reamintit faptul ca, la sfarsitul existentei fostei URSS, a fost creat avionul de vanatoare supersonic Yak-141, destinat intrebuintarii pe portavionul Amiral Kuznetsov si pe fratii sai. Aeronava unica a stabilit o multime de recorduri, insa, prabusirea Uniunii Sovietice a transformat un proiect promitator intr-un avion inutil.Motivul formal al intreruperii lucrarilor de dezvoltare a fost reprezentat de avarierea avionului in timpul aterizarii, iar producerea in serie a acestuia a fost abandonata. Interesant este faptul ca, potrivit publicatiei americane Task and Purpose, corporatia Lockheed Martin s-ar fi inspirat de la avionul sovietic atunci cand a creat aeronava F-35, pentru ca la acea vreme nu dispretuia cooperarea cu Biroul de Proiectare Yakovlev."Aproape sigur, datele colectate din vechiul proiect sovietic au fost folosite in dezvoltarea avionului de vanatoare F-35. Acest lucru inseamna ca F-35 datoreaza cel putin o parte din existenta sa programului de arme din epoca sovietica", a scris publicatia.Incepand din anul 2017, in Rusia, se afla in curs de dezvoltare cu nou avion cu decolare si aterizare verticala. Perioada de implementare a proiectului actualizat, care se va baza in mod clar pe evolutiile Yak-141 si versiunea acestuia denumita Yak-201, este estimata la 7-10 ani. Noile avioane de vanatoare supersonice vor putea fi intrebuintate atat pe portavioane, cat si pe uscat, unde nu exista piste amenajate. Daca acest proiect va fi reinviat si modernizat, Rusia va primi un excelent avion multifunctional, iar Fortele Navale vor putea fi dotate cu doua portavioane usoare.CITESTE SI: